El Barómetro Económico de Sevilla apunta a un crecimiento y prevé la tasa de paro más baja de los últimos años

Presentación del XXVI Barómetro económico de Sevilla y provincia en la sede de Caja Rural. - COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE SEVILLA

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La economía sevillana cierra el año 2025 con un crecimiento sólido y sostenido, en línea con la tendencia observada en la economía andaluza y nacional. Así lo han enmarcado los datos presentados este lunes procedentes del vigésimo sexto número del Barómetro Económico de Sevilla (BES). Según el informe, el PIB de Sevilla crecerá un 2,6% en 2025 y un 2,4% en 2026, mientras que la tasa de paro provincial se reducirá hasta el 13,5% este año, la más baja de los últimos registros.

El informe, que ha sido elaborado conjuntamente por el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla y la Universidad Loyola Andalucía, analiza la coyuntura correspondiente al tercer trimestre de 2025, y se ha presentado durante la jornada en la sede de Caja Rural del Sur. Así, ha apuntado que el crecimiento del PIB vendría impulsado por el dinamismo del sector servicios, la mejora del empleo y el incremento del consumo privado.

Por su parte, la tasa de paro provincial se reducirá hasta el 13,5%, con previsión de alcanzar el 12,7% en 2026, "siguiendo una tendencia descendente que refuerza la recuperación del mercado laboral".

En este sentido, la directora ejecutiva del Barómetro Económico de Sevilla y directora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola, María del Carmen Delgado, ha indicado que "los datos confirman que Sevilla avanza hacia una etapa de crecimiento moderado pero equilibrado, con un mercado laboral en recuperación y una inflación contenida, factores que permiten mantener la confianza empresarial y la estabilidad económica".

INFLACIÓN CONTROLADA Y MEJORAS EN EL EMPLEO

La inflación, por su lado, se mantiene bajo control, con un promedio anual del 2,5%, reflejo de la moderación de los precios energéticos y alimentarios, y del equilibrio entre la demanda interna y la oferta productiva.

Asimismo, el informe ha subrayado el buen comportamiento del empleo, con un incremento del número de ocupados hasta 820.600 personas, un 0,6% más que en el trimestre anterior. Además, la afiliación a la Seguridad Social alcanza máximos históricos con más de 834.000 afiliados en agosto de 2025, confirmando la solidez del tejido productivo provincial.

En el ámbito empresarial, la creación de sociedades mercantiles mantiene una evolución positiva, mientras que la confianza empresarial alcanza su nivel más alto en dos años, a pesar de una ligera desaceleración en el último trimestre.

AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES Y CONSOLIDACIÓN DEL TURISMO

En cuanto al sector exterior, las exportaciones crecieron un 9,2% en el segundo trimestre del año respecto al primero, hasta alcanzar los 770 millones de euros, mientras que las importaciones se redujeron un 8,3%, lo que permitió mejorar el saldo comercial, que se situó en 253,9 millones de euros.

El sector turístico continúa siendo uno de los motores de la economía sevillana. Las pernoctaciones registran cifras superiores a las de 2019, con una tendencia creciente durante la primavera y un leve ajuste en los meses de verano.

El consumo de energía eléctrica, indicador vinculado a la actividad industrial y de servicios, muestra una leve ralentización tras un primer semestre favorable, pero se mantiene por encima de los niveles prepandemia, lo que refleja la continuidad del dinamismo económico.

Por su parte, el Índice Sintético Trimestral de Actividad Económica (Índice BES) alcanzó en el segundo trimestre de 2025 los 121,4 puntos en Sevilla, frente a los 107,1 del trimestre anterior, confirmando la aceleración de la actividad económica en la provincia.