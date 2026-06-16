El Barrio agota todas las entradas para su concierto en junio de 2027 en Icónica en Sevilla

Archivo - Concierto de 'El Barrio' - EL BARRIO - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista gaditano El Barrio ha colgado el cartel de 'sold out' para su concierto programado el próximo 5 de junio de 2027 en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest en el marco de su gira 'Lo que guardas te hace volver'.

Así, se han agotado todas las entradas para un evento previsto dentro de un año y que promete "protagonizar una noche cargada de emoción, recuerdos y grandes canciones".

El Barrio confirmaba su actuación en la séptima edición del festival el pasado 3 de junio y se convertía así en la primera confirmación del cartel para la edición del próximo año.

Las entradas salían a la venta el pasado 5 de junio. El público podrá disfrutar tanto de algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria como de nuevas canciones que marcarán esta nueva etapa artística, ya iniciada con el lanzamiento de 'Peliculón', primer adelanto de su próximo trabajo discográfico.

La gira arrancará el 5 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid y contará inicialmente con 18 conciertos en algunas de las principales ciudades y recintos del país. Entre las paradas previstas figuran Málaga, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Cádiz, Granada y Almería.

Con más de tres millones de discos vendidos, 14 álbumes de estudio, seis discos de oro, 15 discos de platino y más de 600 conciertos a sus espaldas, José Luis Figuereo, El Barrio, continúa siendo una de las figuras más singulares de la música española. Durante tres décadas, sus canciones han abordado temas como el amor, las raíces, la pérdida, la esperanza o la dignidad, conectando con varias generaciones de seguidores.