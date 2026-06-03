El Barrio, primer artista confirmado para Icónica Santalucía Sevilla Fest 2027 con su gira '30'

Archivo - Concierto de 'El Barrio'. Imagen de archivo. - EL BARRIO - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha confirmado la actuación del artista gaditano El Barrio en la séptima edición del festival. El cantante recalará en la Plaza de España el próximo 5 de junio de 2027 dentro de su nueva gira '30', con la que celebrará tres décadas sobre los escenarios. Se convierte así en la primera confirmación del cartel para la edición del próximo año.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, las entradas para este concierto saldrán a la venta el próximo 5 de junio a partir de las 12,00 horas. El público podrá disfrutar tanto de algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria como de nuevas canciones que marcarán esta nueva etapa artística, ya iniciada con el lanzamiento de 'Peliculón', primer adelanto de su próximo trabajo discográfico.

La gira arrancará el 5 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid y contará inicialmente con 18 conciertos en algunas de las principales ciudades y recintos del país. Entre las paradas previstas figuran Málaga, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Cádiz, Granada y Almería.

Con más de tres millones de discos vendidos, 14 álbumes de estudio, seis discos de oro, 15 discos de platino y más de 600 conciertos a sus espaldas, José Luis Figuereo, El Barrio, continúa siendo una de las figuras más singulares de la música española. Durante tres décadas, sus canciones han abordado temas como el amor, las raíces, la pérdida, la esperanza o la dignidad, conectando con varias generaciones de seguidores.

De la mano de Eternidad Eventos y Talent Producciones, la gira '30' nace como una celebración de su trayectoria, pero también como el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de un artista que sigue manteniendo su vínculo con el público.