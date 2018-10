Beltrán Pérez asegura que "el 90 por ciento de las rebajas fiscales" de las nuevas ordenanzas deriva del PP

Publicado 29/10/2018 17:36:43 CET

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras prosperar en la reciente comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla nueve de las 40 enmiendas promovidas por el PP para las nuevas ordenanzas fiscales, el portavoz del Grupo popular, Beltrán Pérez, ha defendido que "el 90 por ciento de las rebajas fiscales" que contiene el nuevo proyecto de ordenanzas deriva de la acción política de su formación, para generar "un marco fiscal más amable y posibilitar el crecimiento económico de la ciudad".

Groso modo, las ordenanzas fiscales planteadas por el Gobierno local socialista para 2019 están marcadas por una bajada del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) del cinco por ciento en el caso de los edificios residenciales, merced a la rebaja del tres por ciento pactada por Cs con el PSOE y profundizada hasta el cinco por ciento a instancias del PP, y del uno por ciento del tipo diferenciado de este impuesto con efecto en los inmuebles no residenciales sujetos a actividad económica.

Además, median en el proyecto de nuevas ordenanzas una bonificación del 95 por ciento del IBI para aquellos propietarios que cedan sus viviendas a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) o un descenso del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) hasta el 3,25 por ciento, este último aspecto a instancias del PP, toda vez que en líneas generales el resto de impuestos, tasas y previos públicos quedarían congelados.

Después, la Comisión de Hacienda sometía a votación las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición a tal proyecto de ordenanzas fiscales, siendo aprobadas nueve enmiendas del PP, cinco de Ciudadanos, cinco de Participa y cinco de IU.

Las enmiendas del PP aprobadas, según la documentación recogida por Europa Press, inciden en la cuota de la tarifa de servicios urbanísticos por la tramitación de convenios urbanísticos a instancia de parte y suponen una bajada del 20 por ciento en las cuotas de las tasas por los documentos expedidos a instancia de parte por la Gerencia de Urbanismo, de cementerio y de recogida de basura, siempre que en todos estos casos se trate de contribuyentes en dificultad económica.

LOS MERCADOS DE ABASTO

Además, las enmiendas del PP aprobadas implican reducir a la mitad las tasas de mercados municipales mientras el contribuyente haga obras en su puesto, se encuentre en situación de incapacidad temporal o sufra un retraso en la tramitación de una concesión por parte del Ayuntamiento, así como rebajas del diez por ciento en la tasa de mercados municipales por la adjudicación del puesto y otra reducción en el caso de traspasos de puestos.

Dado el caso, el portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, ha recordado de nuevo el papel jugado por el PP en las bajadas del IBI incluidas en las nuevas ordenanzas fiscales y en la reducción del ICIO, señalando que el PP había demandado al PSOE tales reducciones.

En ese sentido, ha defendido que "el 90 por ciento" de las rebajas fiscales incluidas en el actual proyecto de ordenanzas fiscales, aún pendiente de debate y votación en el pleno, derivan de la acción política del PP. Y es que según Beltrán Pérez, sin las condiciones introducidas por el PP para abstenerse en la aprobación de los actuales presupuestos municipales y las enmiendas de su formación a las ordenanzas, el socialista Juan Espadas "no estaría obligado como ahora lo está a rebajar los impuestos".

"La intención del alcalde no era precisamente la de rebajar los impuestos, de modo que sin la presión y las exigencias del PP no hubiera sido posible. Que no vaya ahora Espadas a los ciudadanos y a la prensa a vender logros que son del esfuerzo del PP", ha enfatizado.

Igualmente, ha recordado que en el último pleno municipal fue aprobada una moción del PP en demanda de que las ordenanzas municipales de 2019 incluyan rebajas en el IBI para los autónomos y que los nuevos presupuestos municipales incorporen ayudas a la fiscalidad para dicho colectivo.

"Mucho nos tememos que Espadas va a eludir la incorporación al proyecto de ordenanzas de estas medidas de carácter fiscal. Por eso, le recordamos que de no contemplarse esas iniciativas aprobadas, no contará con el voto favorable del PP", ha dicho Beltrán Pérez, toda vez que las mociones de los grupos políticos aprobadas por el pleno carecen de rango de ejecutoriedad como tal.