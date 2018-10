Beltrán Pérez avisa de "claros" incumplimientos normativos en accesibilidad, proveedores y patrimonio

Publicado 10/07/2018 16:40:05 CET

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha avisado este martes de que el Gobierno local de Juan Espadas (PSOE) incurre en "claros" incumplimientos normativos en materias "muy sensibles" como la accesibilidad de la ciudad para las personas con discapacidad, la "nefasta "administración electrónica, el "impago" a los proveedores municipales, la "nula" reserva de contratos para los centros especiales de empleo y de iniciativa social, la "vergonzosa" conservación del patrimonio histórico y el consumo de alcohol y el ruido en las calles.

En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha enumerado y desgranado una serie de normativas estatales o autonómicas que el Consistorio hispalense "debería cumplir" y en las que, debido a la "dejación de funciones" por parte del alcalde socialista, Sevilla está "a la cola".

En ese sentido, ha tachado de "nefasta" la gestión municipal para la implementación de la administración digital en el Ayuntamiento, que sigue en "la década de los 70", pues el Consistorio todavía no ha finalizado la digitalización de la información en papel de las administraciones y los vecinos no pueden realizar sus trámites a través de sus dispositivos digitales, según avisa.

Asimismo y según Beltrán Pérez, el Ayuntamiento no cumple con los 30 días estipulados como límite para el pago de sus proveedores, duplicándose en 2017 la media anual del periodo medio de pago hasta alcanzar los "64,54 días". Este año, según Beltrán Pérez, la "dejadez" del alcalde ha provocado que el periodo medio de pago a los proveedores haya pasado de los "77,21 días en enero a los 101 en el pasado marzo".

Por otro lado, ha acusado al gobierno de Espadas del incumplimiento de la ley de patrimonio histórico de Andalucía, "no operando" en la restauración de los bienes patrimoniales a su cargo como son la Muralla de la Macarena, la Iglesia del antiguo Convento de San Hermenegildo, el Convento de San Agustín, entre otros monumentos.

Además, Beltrán Pérez ha insistido en la violación, por parte del Ayuntamiento, de la ley autonómica de prohibición de consumo de alcohol en la calle y las leyes y ordenanzas de ruido, añadiendo que tan solo "hay que darse una vuelta por la noche de Sevilla para comprobar cómo se incumple esta ley, viendo la constante agrupación de personas bebiendo en la calle, alterando la normal convivencia y el sueño de los vecinos".

LO SECTORES "SENSIBLES"

En esta línea, el portavoz del PP ha insistido en el incumplimiento de la normativa que afecta a sectores "sensibles" como la ley que ampara los derechos de las personas con discapacidad y la ley de contratos del sector público se establece que debe haber una reserva obligatoria de contratación pública a centros especiales.

Esto es así, puesto que el Consistorio hispalense "no contribuye" con la integración de estas personas con discapacidad al no crear accesos que faciliten su circulación "normal" por la vía pública, evitando barreras materiales e inmateriales.

Y, por otro lado, el mismo no "ha colaborado" para que se establezca la inserción de estas personas con discapacidad, puesto que "no existe" reserva de contratación pública a los centros especiales de empleo. Es decir, el Ayuntamiento "no cumple" el deber que poseen las administraciones públicas de contratar a una determinada cantidad de personas con discapacidad, por lo que la formación popular ha presentado una moción en el pasado pleno y se encuentra a esperas de una respuesta en la que, en el caso de que sea negativa, el PP se encontrará "en una actitud combativa, dura y crítica".