Benacazón (Sevilla) asegura que la planta de biometano "no acredita" el interés público necesario para su autorización

Archivo - Instalaciones de la planta agroindustrial de biometano de Granada, operada por la misma firma, AGR Biogás, que está detrás del proyecto de Benacazón, como foto de recurso - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

BENACAZÓN (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Benacazón, Pedro Oropesa, ha trasladado a los vecinos de la localidad y de la comarca un mensaje de "serenidad, legalidad y máximo rigor institucional" en relación con el proyecto de planta de biometano que la empresa AGR Biogás pretende implantar en el término municipal.

En una nota de prensa, el regidor ha querido dejar claro que, como responsable municipal, su primera obligación es "velar por que cualquier proyecto que se implante en el municipio sea sinónimo de bienestar para las familias y de prosperidad para el territorio".

En este sentido, el alcalde ha realizado una valoración positiva de la inversión, pero "con coherencia territorial", siendo "plenamente conscientes de la necesidad de la transición energética en el entorno". "No obstante, --ha insistido-- ese progreso solo tiene sentido si se desarrolla con respeto absoluto al modo de vida de los vecinos".

En cuanto al proyecto, este se encuentra actualmente en una fase "estrictamente administrativa de verificación técnica y legal", como ha remarcado el regidor. Así, tras un análisis preliminar del expediente, la postura del Ayuntamiento es "clara y firme": "a día de hoy, el proyecto no acredita el interés público necesario para su autorización".

Para este equipo de gobierno, ese interés debe basarse en "garantías técnicas de excelencia", por lo que el Ayuntamiento "no admitirá soluciones a medias", de manera que el proyecto "debe demostrar documentalmente que sus sistemas de control de emisiones y olores son infalibles", con lo que la institución mantendrá la "máxima cautela administrativa".

Además, debe suponer un "beneficio real" para el municipio y la comarca. "Si el proyecto genera dudas sobre la fluidez de las carreteras o sobre la integridad del entorno natural junto a Doñana, no cumpliría su función social ni de interés general", ha añadido.

Por último, como ha afirmado Oropesa, el interés público es una decisión que trasciende a la Alcaldía. "La validación final del proyecto corresponde al Pleno del Ayuntamiento, donde están representados todos los grupos municipales --PP, PSOE, Vox y Benacazón nos Une--, donde deberá certificarse si esta inversión es lo que el pueblo realmente necesita".

El alcalde ha subrayado que el Ayuntamiento "no actúa bajo impulsos, sino bajo el imperio de la ley", y que "no dará un solo paso que no cuente con el respaldo de las máximas garantías técnicas y el consenso de los representantes legítimos de los ciudadanos". "El desarrollo es bienvenido, pero no a cualquier precio, y si cuando el Pleno deba posicionarse estas dudas persisten, su voto y el de su grupo municipal no serán favorables al proyecto", ha expresado de manera tajante.