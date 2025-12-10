Betis y Sevilla Quiere Metro solicitan para la estación de Heliópolis de la Línea 3 un andén central y una tercera vía

Una estación de la red de Metro de Madrid con un andén central. - RBB

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié y la entidad ciudadana Sevilla Quiere Metro han acordado una serie de propuestas para "optimizar" la futura estación de metro de Heliópolis, del tramo sur de la Línea 3; en concreto, un andén central, vestíbulo y accesos segregados, una tercera vía y "geometrías curvas" en los túneles de la estación.

Estas medidas forman parte de las alegaciones al trazado provisional del tramo sur de dicha línea del suburbano presentadas por Sevilla Quiere Metro a la Consejería de Fomento en la fase de información pública, tal como se destaca en una nota de prensa conjunta.

En este sentido, se incluye también la propuesta complementaria de un intercambiador bus-metro, de forma que la infraestructura "pueda responder adecuadamente a la afluencia excepcional de pasajeros durante los días de partido en el estadio Benito Villamarín".

"Estas modificaciones mejorarían la eficacia operativa de la estación y reforzarían la seguridad y el confort de los usuarios". De este modo, "se evitarían errores de infradimensionamiento, como los ocurridos en estaciones como Gran Plaza o Nervión". Además, no se plantea una ampliación "de gran calado", sino únicamente "la ganancia de espacio equivalente a un andén adicional, todo ello con un coste razonable".

Tanto el Real Betis Balompié como la asociación Sevilla Quiere Metro han quedado a disposición de la Consejería para cualquier duda o aclaración que pueda necesitar. El objetivo, inciden ambas entidades, es que el mayor número posible de personas pueda llegar a los partidos del Betis en metro, "sin que se produzca una saturación excesiva en la estación".

Este trabajo conjunto, colaborativo, se produce en el contexto actual, donde la Consejería de Fomento ha publicado el trazado provisional del trazado, y está en fase de información pública, para recibir alegaciones ciudadanas. Una vez analizadas todas las alegaciones y emitida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la Consejería de Fomento "analizará todas las aportaciones ciudadanas y los condicionantes ambientales para aprobar definitivamente el trazado".

El comunicado recuerda que dicha estación se ubicará al final de la avenida de la Palmera, bajo la glorieta Plus Ultra, cerca del cruce con la carretera de Su Eminencia, "con dos accesos a lado y lado de la avenida". Su longitud total se sitúa en torno a los 215 metros y la profundidad prevista es de unos 15 metros, aproximadamente. La estación tiene dos niveles subterráneos por debajo del nivel de la calle.

La propuesta de diseño que han trabajado conjuntamente el Betis y Sevilla Quiere Metro ha tenido "especialmente en cuenta" que la estación sea funcional durante todos los días del año --incluidos los días de partido-- "sin necesidad de construir una estación sobredimensionada"; ello, considerando "la experiencia exitosa" de otros sistemas de metro en ciudades como Madrid, Barcelona y Londres, "donde se han adoptado soluciones específicas para estaciones próximas a estadios o recintos de gran afluencia".