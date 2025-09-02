Las bibliotecas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acercan a los jóvenes al arte del collage, pop arte y cómic

Las bibliotecas de Alcalá acercan a los jóvenes al arte del collage, pop arte y cómic. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

Las bibliotecas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acercan a los jóvenes de la localidad a conceptos relacionados con los libros a través de talleres de iniciación al collage, el pop arte o el cómic que, además, pretenden "apoyar la conciliación familiar en estos días de septiembre previos al inicio del curso" y se desarrollan en centros.

El delegado de Educación, Pablo Chain, ha visitado a los jóvenes que han asistido a estos talleres, en los que se imparten conceptos de arte, diseño, impactos, colores y texturas para confeccionar sus propios collages.

El delegado ha destacado que "el fomento de la imaginación, la creatividad y las artes es una de las funciones que realizan con gran acierto los servicios bibliotecarios".

Paralelamente, ha destacado que la acción beneficia a la conciliación y ha destacado que "cada actividad de la biblioteca habitualmente suponga un lleno con plazas agotadas".

Este miércoles se desarrollará también de 10,00 horas a 12,00 horas el taller 'El arte del pop-up' y el jueves el taller 'Comic Manía II' sumando más de 60 participantes.