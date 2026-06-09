La Bienal de Flamenco de Sevilla llega al Teatro Central: toda la programación

Imagen de la presentación de la Bienal de Flamenco de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado la 24 edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que llevará nueve conciertos al Teatro Central entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, siete de estas obras serán estrenos absolutos firmados por Rosario La Tremendita, Olga Pericet, Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra, Andrés Marín, Sara Jiménez y Sandra Carrasco junto a David de Arahal, completado con las propuestas de José Maya, Isabel Bayón y Estévez/Paños y Compañía, configurando una programación que reúne a figuras "consolidadas" y "nuevos valores" en torno al baile, el cante y la creación contemporánea.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para "seguir fortaleciendo" la Bienal, al tiempo que ha puesto en valor el papel del patrocinio privado en el crecimiento y la proyección internacional del festival.

Asimismo, ha subrayado la incorporación de entidades como Unicaja y GetYourGuide y ha recordado que, por primera vez en la historia de la Bienal, los patrocinios se han licitado mediante un procedimiento público. "Estamos trabajando para agilizar y modernizar la relación entre lo público y lo privado", ha asegurado Moreno.

Por su parte, el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra, ha destacado que la programación del Teatro Central se integra en una concepción global del festival, entendida como "un mosaico de ciclos que dialogan entre sí", a la vez que ha explicado que la Bienal "busca romper las fronteras tradicionales entre espacios y disciplinas". "Del mismo modo que el baile entra en el corazón del cante a través del Lope de Vega, el cante también penetra en el templo del baile, abriendo y cerrando las puertas del Central", ha celebrado.

PROGRAMACIÓN BIENAL 2026

La programación del Teatro Central se abrirá el 11 de septiembre con el estreno absoluto de 'Menos es más', el nuevo trabajo discográfico de Rosario La Tremendita, que combina tradición y contemporaneidad en un universo musical marcado por el contraste, la investigación y la búsqueda de nuevos lenguajes, con producción de la propia Tremendita junto al guitarrista Dani de Morón.

Dos días después, el 13 de septiembre, José Maya presentará 'Lejano', una propuesta que explora la memoria como esencia de la identidad y el cante como vínculo con las raíces más profundas del ser, donde el bailaor se muestra también como cantor para emprender un viaje íntimo a través de la herencia flamenca, la memoria y los paisajes interiores.

El 15 de septiembre llegará 'Epílogo de un cante que se hizo baile. Suite de cantes', una propuesta ideada y dirigida por Isabel Bayón que reúne sobre el escenario a David Lagos, Miguel Ortega, Antonio Campos, Inma Rivero y José Luis Ortiz Nuevo, con dirección musical de Jesús Torres y la colaboración especial al baile de la propia Bayón.

Igualmente, el 21 de septiembre será el turno del estreno absoluto de 'Perspectivas sobre un baile sonoro', la nueva propuesta de Olga Pericet, que estará acompañada por José Manuel León a la guitarra y por Mercedes Cortés y Miguel Lavi al cante.

Así, el 23 de septiembre llegará otro de los estrenos absolutos de la programación con 'Te atrevo', la nueva creación de los debutantes Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra, dirigida por Manuel Liñán.

ÚLTIMA SEMANA DEL FESTIVAL

El 25 de septiembre, Andrés Marín estrenará 'Desierto', una creación inspirada en la memoria poética de la Alameda de Hércules y en los ecos de un tiempo fundamental para la historia del flamenco.

Seguidamente, el escenario del Central acogerá el 27 de septiembre 'Doncellas (juerga permanente)', de Estévez/Paños y Compañía, inspirada en el legado musical de Ramón Montoya, considerado el padre de la guitarra flamenca moderna, a través de una "fantasía coreográfica" donde conviven el baile flamenco más ortodoxo y sus vertientes más experimentales.

El 29 de septiembre, Sara Jiménez estrenará 'La compañía', una propuesta escénica que toma como inspiración el universo de las troupes ambulantes, concebida e interpretada junto a Julio Ruiz, Mariana Collado, Tomás de Perrate, Teresa Hernández y Raúl Cantizano. La obra combina flamenco, danza contemporánea, teatro y elementos del imaginario circense para construir una fábula poética donde lo extraordinario y lo cotidiano conviven en permanente diálogo.

Por último, la programación del Teatro Central concluirá el 2 de octubre con el estreno absoluto de 'Poema de la libertad', una creación de Sandra Carrasco y David de Arahal inspirada en la figura de Pepe Marchena, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento.