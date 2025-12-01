Binter inaugura este lunes vuelos directos entre Canarias y Sevilla con 20 frecuencias semanales

Un avión de la compañía canaria Binter. - BINTER

SEVILLA 1 Dic.

Binter ha inaugurado este lunes sus vuelos directos entre Canarias y Sevilla, estableciendo una programación de 20 vuelos semanales que conectan la capital andaluza con Gran Canaria y Tenerife. La aerolínea canaria ofrecerá, en todas las tarifas, equipaje de mano en cabina, aperitivo de cortesía y la posibilidad de realizar conexiones hacia cualquier aeropuerto del archipiélago.

El director Comercial y de Marketing y Comunicación, Miguel Ángel Suárez, ha destacado en una nota el crecimiento de la compañía aérea canaria en los últimos años "con el firme propósito de mejorar la conectividad del archipiélago y dotar a los canarios de una oferta de calidad y con cada vez una mayor cantidad de destinos en vuelo directo". Suárez ha indicado que "Binter ha optado desde el principio de sus vuelos nacionales fuera de Canarias por intentar que todas las islas puedan beneficiarse de sus rutas y por eso mantiene entre sus características diferenciales la gratuidad de los vuelos en conexión".

El Aeropuerto de Tenerife ha vivido este lunes una doble inauguración, al estrenar vuelos directos con Sevilla y Badajoz. Los actos han contado con la presencia del vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y de la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.

Por parte de Binter, han participado el subdirector Comercial y de Negocio Digital, Francisco Hernández, junto al subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata. Las nuevas rutas refuerzan la conectividad de la isla con la península y representan un impulso al turismo y la movilidad interregional.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha puesto en valor las nuevos vuelos y rutas de Binter que permiten reforzar la conectividad desde y hacia Península, afirmando que "el mercado nacional es nuestro segundo por volumen de visitantes y, además, Tenerife sigue consolidándose como la isla preferida por los viajeros peninsulares dentro del archipiélago".

Asimismo, Afonso ha subrayado que "la incorporación de vuelos directos con Sevilla y Badajoz, junto con una programación total que supera las 412.000 plazas desde destinos nacionales para esta temporada de invierno, supone una magnífica noticia para la Isla". Además, ha añadido que "estas conexiones fortalecen nuestra presencia en la península y refuerzan la estrategia de diversificación de mercados, facilitando que más viajeros puedan elegir Tenerife como su destino de referencia".

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, "estas nuevas rutas refuerzan el papel de Tenerife como uno de los destinos mejor conectados con la península, creando oportunidades tanto para los visitantes como para los residentes". Y ha destacado que desde Turismo de Tenerife, trabajan "de forma coordinada con Binter y con los distintos mercados de origen para maximizar el impacto promocional y garantizar que estas rutas generen mejores flujos turísticos y nuevas oportunidades económicas para la isla".

Hasta el Aeropuerto de Gran Canaria, para el corte de cinta del primer vuelo a Sevilla, se han despalzado la subdelegada del Gobierno en Canarias, Teresa Mayans, y el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. Por parte de Binter han estado el director Comercial y de Marketing y Comunicación, Miguel Ángel Suárez, y el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de la aerolínea, Jonay Lobo, junto al director gerente de Atlantis Cargo, José Luis Becerra. La cita también ha contado con la presencia del director del Aeropuerto de Gran Canaria, Julio Peñalver.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria ha asegurado que "la apuesta que está realizando Binter, conectando la isla con opciones más cómodas y de calidad para el residente y el cliente nacional, es importante para nuestro destino y nuestra economía". "Esto permite que Gran Canaria tenga esta temporada vuelos directos con 32 aeropuertos nacionales, un hecho sin precedentes", ha valorado.

NUEVAS CONEXIONES CON SEVILLA Y BADAJOZ

A partir de este momento, Binter operará vuelos directos entre Canarias y Sevilla cinco días a la semana: lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Los vuelos entre Tenerife Norte y Sevilla saldrán de la isla a las 16,10 los lunes y a las 16,00 el resto de los días de operación, con llegada a la capital andaluza a las 19,20 y 19,10, respectivamente.

El regreso desde Sevilla hacia Tenerife está programado a las 19,50 todos los días, excepto los lunes, cuando despegará a las 20,00. Desde Gran Canaria, los vuelos saldrán a las 08,30 y aterrizarán en Sevilla a las 11,40, mientras que la vuelta desde Sevilla tendrá salida a las 12,20 horas.

Además, la aerolínea ha iniciado también las conexiones directas desde el Aeropuerto de Tenerife Norte y Badajoz con dos frecuencias semanales que se suman a las que ya existen por Gran Canaria, para ofrecer un total de cuatro conexiones a la semana.