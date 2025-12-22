El BOJA oficializa la Romería de El Cuervo (Sevilla) como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

Romería de la Santísima Virgen del Rosario de El Cuervo (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes la Orden por la que declara a la Romería en Honor a la Santísima Virgen del Rosario de El Cuervo (Sevilla) como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, un reconocimiento que valora su "especial importancia como recurso turístico andaluz".

Según la Orden, consultada por Europa Press, la Romería podrá así figurar en las acciones de promoción de la Junta de Andalucía y ser objeto de una específica labor promocional por parte de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

Asimismo, el solicitante, en este caso el Ayuntamiento de El Cuervo, tendrá la obligación de evitar actuaciones que conlleven el deterioro del entorno natural o urbano vinculado a la Romería, contribuir a la buena imagen turística de Andalucía en consonancia con los planes y estrategias de la Comunidad Autónoma o atender los requerimientos de información y documentación que se efectúen desde la Consejería competente, entre otros.

Concretamente la Romería ha sido recogida en el Decreto 116/2016, de 5 de julio en relación con las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía, que comprende fiestas que "supongan un desarrollo de los valores propios y de tradición popular y que se caractericen por su singularidad y repercusión turística en el ámbito de la Comunidad Autónoma".

La declaración es de carácter indefinido y responde a una solicitud presentada por el Ayuntamiento en el Registro Electrónico Único de la Junta.

Tras la consulta de los documentos requeridos, la solicitud a la Delegación Territorial de Turismo en Sevilla y su posterior recepción en los Servicios Centrales de la mencionada Consejería, se procedió a la emisión de un informe en sentido favorable desde la Secretaria General para el Turismo, órgano competente para la tramitación del procedimiento. El mismo contendría los criterios a tener en cuenta para la Declaración de Interés Turístico de Andalucía y especialmente sobre su repercusión turística.

Así, se solicitó al Consejo Andaluz del Turismo la emisión del preceptivo informe en relación a la Declaración de Interés Turístico de Andalucía de la Fiesta, que emitió tiempo después un pronunciamiento en sentido favorable, concretamente en fecha 27 de octubre de 2025.

Finalmente, el 26 de noviembre de 2025 se dictó Propuesta de Orden de la Secretaría General para el Turismo, en la que se propuso declarar Fiesta de Interés Turístico de Andalucía la Romería.

En este contexto, el Ayuntamiento de la localidad ha emitido un comunicado, consultado por esta agencia, en el que ha expresado que el reconocimiento "supone un importante respaldo institucional a una de las manifestaciones culturales y religiosas más arraigadas del municipio, destacando su valor como expresión de la tradición popular andaluza y su creciente repercusión turística dentro del ámbito de la comunidad autónoma".

"Desde el Ayuntamiento de El Cuervo se valora este reconocimiento como un hito histórico para el municipio y un impulso decisivo para la promoción cultural, social y económica de la localidad", ha concluido el Consistorio.