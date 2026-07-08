Bomberos actúan de madrugada en el incendio en una nave de Paradas (Sevilla) que ha quedado completamente dañada

Bomberos actuán en el incendio en una nave de Paradas - DIPUTACIÓN

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han intervenido en la madrugada de este miércoles, 8 de julio, en el incendio en una nave de Paradas (Sevilla), que ha quedado completamente dañada.

El fuego se ha originado alrededor de las 4,56 horas, en el almacén del restaurante Verisure, ubicado en la calle El Cordobés, sin daños personales, pero sí materiales, y muy importantes, "por la gran carga térmica", explican fuentes de la Diputación.

En el incendio han intervenido los parques de Arahal, Marchena, Osuna y Utrera. A las 7,00 horas se retiraban los parques, excepto Arahal y Marchena, que se quedaban enfriando la zona hasta la extinción del mismo, que se ha producio en torno a las 9,00 horas.