Bombero de Sevilla probando el nuevo material de rescate. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla se forman para poner en uso el nuevo material de rescate en altura. La nueva dotación ha contado con una inversión de 107.000 euros y supone un avance importante para los profesionales de bomberos ante la necesidad de una evacuación de emergencia. Entre otras mejoras, el nuevo equipo cuenta con un "gancho" que en caso de necesidad permite a los bomberos salir de un edificio en llamas sin necesidad de esperar a que los rescate la escala.

La formación de los bomberos se hace de forma permanente para tener una mejor respuesta ante una emergencia, ha apuntado el Ayuntamiento en una nota. Desde el área de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, a través de su sección de Formación ha puesto en marcha este ciclo de formación para los bomberos que adquiere especial relevancia en esta ocasión por las nuevas incorporaciones al cuerpo.

Los bomberos reciben, además, formación teórica y práctica sobre incendios en espacios confinados, intervención de tentativas suicidas, nuevas tecnologías y vehículos, maniobras básicas de rescate en accidente de tráfico y apertura de viviendas. De manera conjunta a las prácticas rotatorias entre parques, se han incluido en este ciclo otras formaciones teórico/prácticas que se realizarán durante la guardia por parte del personal que esté trabajando ese día. Éstas les ayudarán a perfeccionar sus habilidades a la hora de intervenir en diferentes situaciones.