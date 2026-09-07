Casi 30 bomberos intervienen en el incendio de un almacén de madera en el Polígono La Red de Alcalá (Sevilla)

Bomberos intervienen en un almacén de madera del Polígono La Red de Alcalá de Guadaíra

Bomberos intervienen en un almacén de madera del Polígono La Red de Alcalá de Guadaíra - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un aparatoso incendio en un almacén de madera en el Polígono La Red de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha obligado al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia a activar hasta seis parques: Mairena del Alcor, Arahal, Sanlúcar La Mayor, La Rinconada, Carmona y el Alcalá.

En total, intervienen 28 efectivos, además del mando operativo, con un dispositivo compuesto por dos bombas nodrizas pesadas (BNP), dos bombas rurales pesadas (BRP), cuatro bombas urbanas ligeras (BUL) y una autoescala.

También se ha solicitado una BNP al Parque de Bomberos de Dos Hermanas, como apoyo en el suministro de agua.

Los trabajos se centran en las naves de la empresa afectada y en evitar la propagación a naves próximas destinadas a actividades de reciclaje y a otra instalación en la que se almacena polietileno, un material altamente inflamable, según informan fuentes de la Diputación a Europa Press.

No en vano, en estos momentos, preocupa esa nave de reciclaje "ante el temor a que se propague el incendio, ya que es muy incandescente".

Emergencias 112 ha recibido el aviso a las 6,10 horas de este lunes, 7 de septiembre, y desde este servicio público se señala que el lugar exacto del origen del fuego es un almacén ubicado en el número 10 de la calle La Red, en el polígono industrial del mismo nombre.

Desde primeras horas de la mañana intevienen en el lugar del suceso, además de bomberos, efectivos de Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del 061.

Hasta ahora no ha trascendido información sobre posibles heridos ni el alcance de los daños materiales provocados por el fuego.