Bomberos intervienen en Sevilla en el incendio de una vivienda de Pagés del Correo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Sevilla intervienen en un incendio originado en la mañana de este lunes en la calle Pagés del Corro, en el barrio de Triana, tras un aviso recibido en el teléfono 112 de Andalucía.

Así lo han confirmado fuentes del servicio unificado de emergencias a Europa Press, que añaden que la llamada se había producido a las 9,30 horas.

Se trata de un corral de vecinos ubicado junto al antiguo mercado de Triana y de momento se desconocen si el fuego hay personas afectadas por inhalación de humos.

En el lugar del suceso intervienen efectivos de Bomberos, sanitarios del 061, Policía Local y Policía Nacional.