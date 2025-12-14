Bomberos y Policía Local rescatan a una mujer de 93 años tras sufrir una caída en su domicilio en Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dotaciones de la Policía Local y Bomberos han acudido al rescate de una mujer de 93 años, que ha sufrido una caída en su domicilio en la zona norte de Sevilla sobre las 20,15 horas del pasado sábado.

Tal y como ha informado el Consistorio local a través de la red social X, agentes y sanitarios de los bomberos acudieron a auxiliar a la afectada tras encontrarla caída "consciente, pero aturdida" en la cocina de su domicilio.

Posteriormente, la mujer de 93 años fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario en compañía de sus familiares, que se personaron al lugar.

La Administración local ha precisado que la edad es un factor de riesgo relevante para la soledad y ha instado a los familiares de los mayores que vivan solos a contactar frecuentemente con ellos, hacerles visitas y facilitarle teléfonos de contacto y juego de llaves a algún vecino de confianza para poder auxiliarles en caso de necesidad.