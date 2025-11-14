Bomberos de la Provincia de Sevilla intervienen en la fuga de argón localizada en un tren de mercancías en Majarabique

Tren de mercancías, en la estación de Majarabique, en el que se ha localizado una fuga de gas argón. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos de la Provincia de Sevilla ha intervenido en la mañana de este viernes en una incidencia registrada en la estación de Majarabique, originada por una fuga de gas argón procedente de un contenedor transportado en un tren de mercancías.

Los efectivos se han desplazado al lugar en torno a las 09,30 horas, actuando de forma preventiva, ya que el gas implicado es un gas inerte y no inflamable, por lo que la situación no revestía un riesgo elevado para la población. No obstante, la presencia de los servicios de emergencia ha sido necesaria para garantizar la seguridad durante la evaluación y resolución del incidente, tal como explican fuentes de la Diputación.

La fuga del contenedor habría provocado una pérdida estimada de aproximadamente 15 toneladas desde su origen en Zaragoza, según la información facilitada por los responsables de Adif y del transporte ferroviario.

El jefe operativo del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, Tomás Gallo, se desplazó personalmente al lugar, mantuvo contacto directo con los responsables técnicos y, tras evaluar la situación junto a los equipos especializados, autorizó la reanudación de la circulación ferroviaria una vez garantizadas las condiciones de seguridad.

Este episodio provocó la interrupción de la circulación de trenes de ancho convencional entre Sevilla y Majarabique, a petición de los servicios de emergencia. Sí se reanudó el tráfico ferroviario en lo que a la línea de Alta Velocidad se refiere, quedando pendiente en ese momento el restablecimiento de los trenes de Media Distancia y la línea C-1 de Cercanías Sevilla, circunstancia que se ha producido desde hace unas horas.