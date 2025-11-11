Bomberos de la provincia de Sevilla refuerzan su formación en rescate de ascensores y apertura de puertas en emergencias

Los Bomberos de la pronvincia reciben cursos para reforzar su formación en rescate de ascensores y apertura de puertas en emergencias - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El personal del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla (SBPS) ha participado en dos cursos organizados por el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia, con el objetivo de actualizar y mejorar sus competencias en actuaciones habituales, como el rescate de personas atrapadas en ascensores y la apertura de puertas en situaciones de emergencia.

Según ha informado la institución provincial en una nota, en este último caso, se trata de intervenciones que se han incrementado en los últimos años, especialmente en domicilios donde residen personas mayores o con discapacidad, así como en casos de fugas de gas, incendios o rescates domésticos.

El primer curso, centrado en las intervenciones en ascensores, ha tenido como finalidad establecer la operativa y las técnicas de rescate que garanticen la seguridad de los profesionales y de las personas afectadas, además de mejorar la rapidez y eficacia en la actuación.

La formación ha incluido una sesión teórica, apoyada en material gráfico, sobre distintos tipos de ascensores, su funcionamiento, componentes, sistemas de seguridad, riesgos, protocolos internos de actuación y reconocimiento del ascensor. La parte práctica se desarrolló en las instalaciones del Centro Operativo de Emergencias de la Provincia de Sevilla (Coeps), donde los participantes realizaron maniobras y ejercicios sobre un ascensor real.

El uso de ascensores es cotidiano en todo tipo de edificios, de viviendas, comercios o de uso público, y, aunque aportan comodidad, "también pueden generar riesgos por un uso inadecuado o por fallos de funcionamiento", ha apostillado la Diputación. Los bomberos intervienen en situaciones en las que hay personas encerradas, precipitadas o atrapadas en un ascensor.

El segundo curso se ha centrado en las aperturas de puertas en situaciones de emergencia, cada vez más habituales en domicilios donde viven personas mayores o con movilidad reducida o dificultades cognitivas, además de en casos de fugas de gases, incendios o rescates de distinta índole.

E n esta formación han participado 22 profesionales de diferentes parques de bomberos, que han analizado las dos principales técnicas de apertura: destructivas y no destructivas.

El uso de técnicas no destructivas modernas supone un avance, ya que permite realizar el rescate sin causar daños materiales. Por su parte, la modernización de las técnicas destructivas mejora la efectividad y reduce los tiempos de intervención, aumentando la seguridad de los bomberos al disminuir el esfuerzo necesario, según ha informado la institución provincial.

El curso, también de carácter teórico-práctico, ha sido impartido por instructores con una "dilatada experiencia profesional" y con el empleo de las técnicas "más actuales y efectivas" en intervenciones urgentes bajo situaciones de estrés.

Asimismo, la Diputación ha destacado la importancia de esta formación continua, considerada esencial para que el personal operativo pueda desempeñar su labor con la mayor eficacia posible y minimizando los daños en instalaciones y domicilios de los ciudadanos.