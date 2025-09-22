Bomberos de Sevilla trabajan en la extinción de otro incendio cerca del Auditorio Rocío Jurado, el tercero en una semana

Bomberos de Sevilla, en una imagen de archivo. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos, Policía Nacional y Cecop están trabajando en la extinción de un nuevo incendio en las inmediaciones del Auditorio Rocío Jurado, en la zona de La Cartuja, en Sevilla, el tercero en una semana.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del 112, "varias personas" han dado el aviso alrededor de las 15,50 horas, alertando de "una gran columna de humo detrás del Auditorio".

Se trata del tercer incendio en una semana, después de que se registrarán otros dos incendios, uno el pasado martes y otro el pasado jueves, donde efectivos de Bomberos de la localidad tuvieron que desplazarse a la misma zona tras recibir avisos de fuego.

Ambos casos se dieron sin víctimas y fueron extinguidos de forma favorable. En este caso, las dotaciones continúan los trabajos de sofoco y extinción de las llamas.