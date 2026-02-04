La borrasca Leonardo provoca 14 carreteras cortadas, cancelación de trenes y tres ríos con nivel rojo en Sevilla

Crecida del río Guadalquivir por Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo ha provocado una jornada de intensas incidencias en la provincia de Sevilla que sigue estando pendiente de los niveles de los ríos tras las últimas precipitaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha prolongado el aviso amarillo por vientos en toda la provincia hasta las 18,00 horas de este jueves. Entre los efectos del temporal, 14 carreteras de la red provincial cortadas, cancelación de trenes y tres ríos con nivel rojo.

Según datos del 112 Andalucía, los servicios de emergencia han gestionado 74 incidencias desde primera hora de la mañana, sin reportar por el momento daños personales, mientras que los bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla han atendido desde la pasada medianoche y hasta esa misma hora 135 incidencias en más de 40 municipios.

En la sala del Centro de Coordinación Operativa de los Bomberos de la Provincia (Cecop), se encuentran gestionando 26 incidencias, aún no finalizadas. Los servicios implicados tienen previsto volver a reunirse este jueves para realizar un seguimiento de la situación.

El mayor número de intervenciones a lo largo de toda la jornada ha sido por derrumbes, caídas y apeos de árboles (63); seguido de saneamiento y retirada de objetos de vía pública (21); e inundación en vía pública (14). También se ha tenido que intervenir en anegaciones de edificaciones (2) y en un rescate de vivienda en altura.

Por municipios, se han atendido una quincena de avisos en Morón de la Frontera; doce en Mairena del Aljarafe; ocho en Alcalá de Guadaíra y siete en Utrera. También ha habido intervenciones que superan o rozan la media docena en localidades como Montellano. Los Palacios, El Saucejo, Valencina de la Concepción o Pilas.

La dotación de los parques de Mairena del Aljarafe y Osuna se ha reforzado con dos grupos especiales destinados a intervenciones en rescate, por si fueran necesario.

MÁS DE 14 VÍAS DE LA RED PROVINCIAL CORTADAS

En estos momentos, se mantienen 14 vías cortadas en la provincia afectando fundamentalmente a la N-630 en el término municipal de Guillena, así como a algunas salidas de la SE-30. El resto, ha indicado Subdelegación, corresponden a vías secundarias.

Los cortes de tráfico afectan a 14 carreteras de la red perteneciente a la Diputación, según el balance actualizado a las 18,30 horas. Entre ellas, la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), en tanto se analizan técnicamente daños en la calzada que pudieran evolucionar peligrosamente; la SE-5203 (de El Coronil a la base de Morón); la SE-5204 (continuación de la SE-5203 hasta Arahal); la SE-5206 (de El Coronil a Morón); la SE-3102, en Sevilla capital (de Valdezorras al núcleo de San José de la Rinconada y la SE-4104 (de Guadajoz a Alcolea del Río), a su paso por el Río Corbones.

También permanece cortada la vía 225 (de Marchena hacia la A4), la vía 226 (de Fuentes de Andalucía a Carmona), la vía 437 (que sale desde El Coronil hacia la A-361), la SE-6300 (vía que va de la N-IV a Lebrija), la SE-5209 (de las Cabezas a la provincia de Cádiz), la SE-6201 (de las Cabezas a la provincia de Cádiz), la travesía de la carretera SE-7203, en La Puebla de Cazalla) y la vía 485 (ramal de la A-378 a la Estación de Aguadulce).

Salvo en el caso de la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), el resto de cortes se deben a inundación o embalsamiento. Los técnicos y responsables del servicio de Carreteras, dependiente del Área de Cohesión Territorial, no descartan que se pueda producir algún otro cierre a la circulación, dada la saturación del suelo y la imposibilidad de drenajes si sigue lloviendo.

SERVICIO FERROVIARIO

La compañía ferroviaria Renfe ha confirmado la suspensión del servicio de Cercanías en todo el núcleo de Sevilla durante la jornada de este miércoles por efecto.

Con respecto a los Media Distancia, se han suprimido todos los servicios de Andalucía, excepto Jaén-Madrid y Granada-Almería. Del mismo modo ha ocurrido con los trenes Avant, donde también se han cancelado todos los servicios de Andalucía entre Sevilla-Códoba-Málaga; Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada.

Ya en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, con respecto al Ave Madrid-Sevilla/Málaga se ha suprimido entre Córdoba y Málaga y entre Córdoba y Sevilla, garantizándose solo el trayecto Madrid-Córdoba.

NIVEL ROJO EN ARAHAL Y VECINOS PREAVISADOS EN ÉCIJA

Actualmente, tres ríos se encuentran en nivel rojo en la provincia: el río Guadaíra a su paso por Arahal y Puente del Sifón (en Alcalá de Guadaíra) junto con el río Guadiamar a la altura de Sanlúcar la Mayor. A lo largo de la jornada del miércoles, también han alcanzado nivel rojo, el arroyo de Santiago en Utrera y el río Corbones en La Puebla de Cazalla.

El Ayuntamiento de Écija ha activado el Plan de Emergencia Municipal de Écija en su Fase I, debido a la situación de riesgo de inundación del río Genil. El Consistorio ha informado a los vecinos de que tendrán que ser desalojados "obligatoriamente" siguiendo instrucciones de las autoridades pertinentes "en el momento en que el Genil suba a 5 metros".

Por otro lado, tras varios días de descenso paulatino, el caudal del río Guadalquivir ha vuelto a empezar a subir en Lora del Río, donde ha sobrepasado los 800 litros por metro cuadrado durante la tarde.

El alcalde del municipio, Antonio Enamorado, ha asegurado que "lo peor va a llegar el jueves, sobre todo durante las últimas horas del día o la madrugada del jueves al viernes".

"Tenemos comprobando todas las medidas de protección ante el río y estamos, evidentemente, haciendo lo que tenemos que hacer, que es achicar el agua dentro del muro de defensa, que es la que se contiene, dado que no entra hasta ahora", ha asegurado el alcalde.

DESBORDADO EL ARROYO MIRAFLORES EN SEVILLA

En la capital, el Ayuntamiento ha mantenido activado el Plan Territorial de Emergencias en Fase de Emergencia Local Nivel 1 provocando el cierre de parques, instalaciones deportivas, los centros cívicos, el cementerio, el Alcázar y los centros de mayores y centros de día.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha confirmado a esta agencia que se han gestionado en total de 179 incidencias, 39 relacionadas directamente con la borrasca, sin provocar daños personales.

El desbordamiento del Arroyo Miraflores ha provocado el corte total de la SE-20 y varios desvíos de tráfico en el barrio de Valdezorras. Sanz ha asegurado que se mantiene el corte en la calle Camino de los Indios y que tanto Policía Local como Protección Civil han "estado vigilando" el cauce del arroyo.

Sobre la situación de los embalses, José Luis Sanz ha confirmado que continúan desembalsando todos los puntos de la red de Emasesa, cuya capacidad global está en torno al 97%. En esta línea, ha asegurado que Gergal y Melonares se encuentran al tope de su capacidad.

"En este momento, tendremos agua garantizada para cuatro años de consumo", ha afirmado el alcalde que ha descartado un cierre de las compuertas del Charco de la Pava con el río Guadalquivir al "estar lejos" de los 3.000 metros cúbicos por segundo de hace un año.

LA UME CONSTRUYE UN MURO DE CONTENCIÓN EN AZNALCÓLLAR

La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha instalado durante la mañana de este miércoles un muro de contención con Hesco Bastión y maquinaria pesada en la mina Los Frailes, en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla) ante los efectos de la borrasca Leonardo. En el municipio, efectivos de la UME están realizando trabajos de achique, con el equipo medio de bombeo de aguas y lodos.

El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández Garrido, ha señalado que la situación en el municipio "no corre peligro" y que los efectivos de la UME se han instalado en el pabellón municipal como base para la comarca, según ha indicado en un mensaje en redes sociales.