La borrasca mantiene cuatro ríos y tres embalses en nivel rojo con 14 carreteras cortadas en Sevilla

Vista general de la crecida del río Genil a su paso por la localidad de Écija. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo está provocando importantes incidencias en la jornada del jueves con especial atención al estado de los cauces de los ríos y del viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la provincia de Sevilla hasta las 18,00 horas.

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha atendido 18 incidencias relacionadas con el temporal durante la jornada del jueves. Asimismo, se 11 vecinos de El Palmar de Troya y 76 de Écija están desalojadas ante la crecida del Arroyo Salado y el río Genil, respectivamente.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha indicado que cuatro embalses y cuatro ríos de la provincia se encuentran en nivel rojo. En concreto se trata de los embalses de Los Melonares, La Torre del Aguila y Agrio.

En cuanto a los ríos, el nivel rojo afecta al río Genil (a su paso por Écija), el río Corbones (por Carmona), el Guadaíra (por Alcalá de Guadaíra y Arahal) y el río Riviera de Huelva (a la altura de Guillena).

14 CORTES EN CARRETERA Y CONTINUA LA SUSPENSIÓN FERROVIARIA

Toscano ha señalado que en estos momentos hay 14 carreteras cortadas en diferentes puntos de la provincia. Ninguna de las vías es de la red principal, todas son autonómicas y secundarias.

Las carreteras son: la A-8100 (Carmona), la SE-5206 (El Coronil), la SE-485 (Osuna), A-364 (Marchena), SE-7201 (Marchena), A-406 (Morón de la Frontera), A-361 (Paradas), SE-9223 (Algámitas), SE-3102 (Sevilla capital), SE-4104 (Alcolea del Río), SE-9225 (Algámitas), SE-6201 (Lebrija), SE-5209 (Las Cabezas de San Juan) y SE-6300 (Lebrija).

En cuanto a la comunicación ferroviaria, Toscano ha señalado que se mantiene la suspensión del servicio de Cercanías y Media Distancia. El aeropuerto, "si bien tiene activado el protocolo por intensidad de vientos, está funcionando en principio con absoluta normalidad".

"Volvemos a realizar el llamamiento a toda la población para que siga la información por los mecanismos y por los organismos oficiales y también que evite los desplazamientos que sean necesarios y se aleje en la medida de las posibilidades de las zonas de ríos y de riberas", ha remarcado el subdelegado.

PREOCUPACIÓN EL LORA POR LA SUBIDA PROGRESIVA DEL GUADALQUIVIR

El Ayuntamiento de Lora del Río ha elevado este jueves el Plan Municipal de Emergencias a Nivel 1 tras superar el río Guadalquivir los 1.500 metros cúbicos por segundo.

Ante esta situación, el Consistorio ha pedido a los vecinos que "vayan preparando los enseres ante una subida mayor del agua" y han comenzado a repartir vallas y rasillones a las viviendas que pueden verse afectadas.

Asimismo, se ha firmado el decreto de emergencia y activado al 112 Emergencia, además se ha habilitado el Pabellón 'Pedro Toro' para "posible realojo de vecinos". El Centro de Salud activará la Unidad de Ambulancias para el posible traslado de personas dependientes y se va a instalar el Puesto de Mando Avanzado en la zona de Al-Andalus, lo "más cerca a la zona de posible afectación del agua".

La previsión es que el río alcance el nivel máximo durante la jornada del viernes con previsiones que indican que podría alcanzar los 3.500 metros cúbicos. Por ello, el Consistorio ha recurrido a dos nuevas bombas de gran caudal para continuar achicando aguas.

El Ayuntamiento de Écija también ha elevado su plan de emergencias, en su caso a Nivel 2. Mientras la situación en el río Guadiamar en Sanlúcar la Mayor ha mejorado, pasando a esta hora a nivel naranja, tras alcanzar el nivel rojo en la jornada del jueves.

También se mantiene en nivel naranja el Guadiamar por Aznalcázar, el Guadaíra por Sevilla y Alcalá, también el río Blanco en Écija y el Guadalquivir por la capital. Allí, el Ayuntamiento ha cerrado esta mañanas las compuertas del muro de defensa, aunque el alcalde, José Luis Sanz, ha señalado que "todavía queda margen".