El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, Juan Bravo, durante un acto público con motivo del 29N. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla en las elecciones generales del 29N, Juan Bravo, ha defendido que Sevilla conseguirá su quinto diputado en la Cámara Baja, con Francisco Paula Jiménez, al asegurar que desde su formación tienen "la sangre caliente de las ganas que tenemos de cambio" porque el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "va a cambiar España", algo que, según ha añadido, ya han hecho en Andalucía. "Estoy seguro de que trabajando todos juntos lo vamos a conseguir y por eso pido el último empujón".

Así lo ha expuesto en un mitin celebrado en Utrera (Sevilla) junto al presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, donde ha reivindicado que "es importante que sepamos quién nos vota, no quienes dicen los demás que nos votan, sino quien nos vota de verdad", y ha señalado que cuando hacen campaña y se acercan a ese autónomo "ese es el que nos vota, el que se esfuerza, el que trabaja, al que no le suena raro el sacrificio y el esfuerzo", al igual que cuando se acercan a ese trabajador de una empresa pública que les dice que confían en ellos para que se produzca el "cambio". "Esos son a los que no les preguntamos a quién aman y a quién rezan, pero creen en su país y en ayudar; esos son los que nos votan, que no se engañe nadie, esa es nuestra gente. Eso es la España de verdad. Esa es la gente que a nosotros nos vota".

"Hemos hecho historia en Andalucía, como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, nos ha inculcado, que las cosas se consiguen con esfuerzo y con trabajo, pero que se pueden conseguir", ha defendido, para reivindicar que "podemos conseguir ganar en Sevilla por primera vez en la historia de unas generales, podemos ganar el quinto diputado y, si no lo conseguimos, lo habremos currado y eso es lo que importa". No obstante, ha incidido en que "queda mucho esfuerzo, quedan tres días para no arrepentirnos en los próximos años".

"CON ZAPATERO ESPAÑA NO FUNCIONABA"

Por otro lado, ha señalado que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "todos los días había alguien en mi despacho que entraba a llorar porque no le pagaban, porque no podía hacer frente a las letras o porque le embargaban la casa", al tiempo que ha criticado que "cuando yo he visto a Zapatero con las joyas, me ha venido todo ese recuerdo de los años desde el 2008 hasta el 2011, en los que este país no funcionaba".

Así ha recordado que en el año 2015, cuando el presidente de Ceuta, Juan Vivas, le dijo que quería que fuera diputado por Ceuta y él no tenía ninguna experiencia política, decidió dar el paso al pensar que durante esos años de Gobierno del PSOE hubo gente que "perdió su casa, su negocio y su actividad y no le veía la luz". Por todo ello, ha reivindicado que "tenemos que estar para servir a los demás, para trabajar para los demás; por eso merece la pena trabajar con los demás, creernos que lo podemos hacer y lo vamos a hacer".

Por último, ha defendido que la política "no sea un lugar de conflictos, sino un lugar de soluciones", alabando que al ver a Moreno se ve a una persona que "se preocupa por la gestión". Así, ha recordado cuando "empezamos en enero o febrero del año 2019, cuando todo el mundo decía: 'No puede ser, no lo van a conseguir'. Cuando decían: 'No van a tener presupuestos, no van a poder bajar los impuestos, no van a poder cambiar Andalucía, porque no van a poder'. Y lo hemos hecho".