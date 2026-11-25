El candidato numero uno por el senado en Sevilla, Juan Bravo, durante un acto de campaña. - Joaquín Corchero - Europa Press

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP por Sevilla al Congreso, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que su partido "no aspira solo a ganar y a gobernar", sino a "cambiar el país, derribar el muro y poner en marcha un nuevo proyecto para España", al tiempo que ha pedido lograr un voto "masivo" al PP el próximo domingo y propiciar el "cambio".

Bravo ha intervenido en un acto de campaña del PP de Sevilla junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, y con la participación del presidente provincial de la formación, Ricardo Sánchez; el secretario general del PP sevillano, Agustín Aguilera, y alcaldes populares del Aljarafe, según ha informado el PP en una nota.

El dirigente ha llamado a la movilización en la recta final de la campaña al señalar que "quedan cinco días para no tener que arrepentirnos cuatro años", y ha sostenido que "hay gente que tiene miedo, que dice: Sánchez es capaz de todo. Y es verdad, es capaz de todo. Ya lo hemos visto: de la amnistía a los decretos de última hora", antes de añadir que "hay una cosa que Sánchez no puede hacer: votar por vosotros".

Por ello, ha pedido convencer "a la familia, a los vecinos, al del bar del café de por la mañana" para lograr un voto "masivo" al PP y propiciar el "cambio". "No queremos que pase lo de 2023. Por eso no podemos permitir que nadie se quede en casa", ha afirmado.

Por otra parte, el candidato popular ha afeado que este martes el Gobierno celebrara su, "en teoría", último Consejo de Ministros antes de las elecciones con un paquete de decretos "sociales". "Y de repente, a cinco días de votar, se acordaron de todo", ha lamentado, y ha preguntado: "Si era tan importante, ¿por qué esperar ocho años? ¿Por qué esperar al último minuto?".

En este sentido, ha señalado que "esa es la foto de este Gobierno: lo que hizo al principio y lo que ha hecho al final". "Al principio, lo primero: la amnistía, lo que necesitaba Sánchez para seguir. Al final, sobre la bocina: lo supuestamente social, lo que necesita Sánchez para que le votéis", ha explicado. "Esta ha sido la constante de los últimos tres años: Sus socios, lo primero; los españoles, a última hora", ha apostillado.

"EL PSOE HA VUELTO A ENGAÑAR A LOS AUTÓNOMOS"

Bravo ha apuntado que, con ese paquete, el Gobierno volvió este martes a "engañar" a los autónomos. "Anuncian a bombo y platillo un IVA franquiciado que ni ahorra IVA ni es franquiciado", ha afirmado. En relación con ello, ha explicado que el IVA franquiciado que permite Europa es "muy sencillo: el autónomo que factura menos de 85.000 euros no cobra IVA ni declara IVA". Frente a ello, ha cuestionado que el Ejecutivo haya aprobado que, en lugar de cuatro declaraciones, se presenten una declaración y tres pagos a cuenta. "Es decir, pagas lo mismo, cuatro veces al año, igual que antes. Lo único que han cambiado es el nombre de los papeles", ha resumido.

"Pero lo peor no es lo que hicieron este martes, es lo que quisieron hacer antes", ha continuado. Bravo ha recordado que hace un año el Gobierno quiso subir las cuotas a los autónomos hasta 206 euros más al mes, con "mayor presión sobre quienes ya no pueden más", y que "los autónomos y el Partido Popular les paramos los pies". "Así que no nos vengan ahora de salvadores: el que te quiso subir la cuota hace un año, ahora te pide el voto", ha remarcado.

El candidato ha defendido que "son nuestros autónomos, los que nos dan vida", al tiempo que ha explicado que suman casi 3,5 millones en España, además de dar empleo a miles de personas. "Pero a Sánchez no le gustan los autónomos, porque son la imagen de la libertad y no los puede comprar", ha asegurado. "Por eso nos encantan a nosotros: porque queremos libertad, no queremos generar más dependientes y no queremos comprar a nadie".

Bravo ha detallado las propuestas del PP, enmarcadas en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, dirigidas a los autónomos, entre las que figura un "IVA franquiciado de verdad" para que el autónomo que facture menos de 85.000 euros ni cobre ni declare IVA, así como la tarifa cero, con cero euros de cuota el primer año y ampliable a un segundo si los ingresos no alcanzan el salario mínimo.

Asimismo, las medidas contemplan una cuota superreducida para quienes tengan ingresos muy bajos, una bonificación de la cotización del primer empleado durante doce meses, menos trámites mediante una Ventanilla Única del Autónomo y el derecho al error para que un descuido no derive en sanción, y una protección con un cese de actividad accesible y garantías para que una enfermedad grave, la maternidad o la paternidad no arruinen el negocio.

"Nosotros no lo vamos a hacer por electoralismo. Lo vamos a hacer por convicción, porque creemos en los autónomos y porque queremos lo mejor para ellos", ha concluido.

Por su parte, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, se ha dirigido a los alcaldes, cuya gestión y labor ha aplaudido al señalar que son "los mejores embajadores de las políticas del Partido Popular".