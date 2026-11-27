El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla el 29N, Juan Bravo (i), interviene en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en la Fundación Cajasol. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla en las Elecciones Generales del 29N, Juan Bravo, se ha mostrado confiado este viernes, en este último día de campaña electoral, en desbancar al PSOE como partido más votado en la provincia este domingo: "Hemos trabajado al máximo".

Así lo ha expresado durante un encuentro informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, que se ha celebrado en la sede de esta última, en la Plaza de San Francisco, desarrollado en formato de diálogo entre el propio Bravo y el delegado de la agencia en Andalucía, Francisco Morón.

En relación con la posibilidad de lograr ese quinto diputado por Sevilla, Bravo ha bromeado con la "presión" que supone el hecho de que el presidente de la Junta y de los populares andaluces, Juanma Moreno, sí haya ganado a los socialistas en las elecciones autonómicas, con un 39,4% de los votos en la provincia y ocho escaños frente al 23,9% cosechado por el PSOE, que obtuvo cinco diputados.

"Creo que hemos hecho una gran campaña y aquí está el equipo: compañeros, consejeros, todo el mundo que nos ha ayudado, gente de todos lados... Parece que hay una opción clara de que podamos ganar por primera vez en Sevilla", ha afirmado. "No es por ego personal sino el hecho de haber sido capaz de convencer a los sevillanos de que otra forma de gobierno es posible. Pienso que tiene que servir para que la gente diga 'voy a darles una oportunidad' como a veces decía Juanma Moreno --'voy a prestarles el voto'-- y si en cuatro años no nos quieren votar más o les fallamos nos van a poder decir que no hemos dado la cara".

"Hemos trabajado al máximo e intentado llegar a todo el mundo. Si lo conseguimos, gracias; sino también, porque el esfuerzo ahora mereció la pena", ha abundado al respecto.

REPROCHES DE CELIS "POR SU NO AL 'CARA A CARA'"

Preguntado por las críticas del cabeza de lista del PSOE por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, al "haber rechazado" un 'cara a cara' en esta campaña electoral, "pese a que se le ofreció en dos ocasiones dicho debate al candidato popular", Bravo ha remarcado que "no tiene relación con nadie" y le ha interpelado para que "pregunte" a su partido porque él "no ha parado de debatir".

"He debatido con los ministros Carlos Cuerpo e Isabel Rodríguez, si a ti no te han puesto los tuyos, a lo mejor sí que hubiera defendido que te pusiesen pero a mí me han puesto; él tendrá que saber eso", ha subrayado sobre esa cuestión.

Bravo también se ha referido al término empleado por Celis de "hijoputismo" para hablar de la estrategia del PP en los últimos años y "el insulto, la deshumanización y la voluntad de convertir al adversario en un enemigo" que destacaba el candidato socialista en un reciente encuentro informativo de Europa Press y del que ha dicho no compartir.

"En mi casa y en mi familia hay gente que no vota al PP, y nos juntamos y les quiero a reventar, pero no creo que sea esa confrontación; lo más importante que va a pasar el domingo es que el muro se acabó", ha asegurado.

DEMANDA DE MÁS INFRAESTRUCTURAS

El candidato del PP por Sevilla ha recordado el "déficit" de infraestructuras en la provincia y ha incidido en que cuando se habla de la ronda de circunvalación de la SE-40, la conexión ferroviaria al aeropuerto o de la Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro, "el beneficio no es para los sevillanos, es para todos".

"Eso es lo que, de alguna manera, nos están pidiendo y de ahí el compromiso del PP de 300.000 millones de euros en 15 años para infraestructuras, y sobre todo, bajo el criterio de los técnicos". "Creo que un sevillano es quien defiende la SE-40, el Puente del Centenario y que haya vivienda: así lo he hecho en Valencia, en Ceuta y en Jaén", ha concluido.