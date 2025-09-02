"A buen ritmo" las obras de la zona verde y el aparcamiento en Puerta de Alcalá, con fondos del 'Sevilla 107'

ALCALÁ (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha comprobado este martes el transcurso de las obras de creación de la nueva área de esparcimiento, zona verde y aparcamiento público que se está realizando en la barriada Puerta de Alcalá y que van "a un buen ritmo", con previsión de concluir este último trimestre del año.

Jiménez, que ha visitado la zona de actuación municipal junto al delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, explica en una nota de prensa que "con esta actuación damos respuesta a las peticiones de los vecinos y vecinas de la zona, transformando esta parcela en un espacio público para el disfrute de la ciudadanía ya que el proyecto incluye zona de arboleda, de esparcimiento canino, además de las 89 plazas de estacionamiento de vehículos que dará servicio al vecindario y a las personas usuarias del centro educativo colindante".

El proyecto se enmarca dentro de las propuestas municipales del Plan Provincial 'Sevilla 107' y, con un importe de 314.136 euros, se realiza en el entorno situado entre las calles Vélez de Guevara, Sor Juana Inés de la Cruz hasta el cruce de la calle Gloria Fuertes y el CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar.