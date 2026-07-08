Bueno afea al PSOE de Sevilla que "oculte" el problema de seguridad de los corralones "tras ocho años de inacción"

Archivo - Policías nacionales en el marco de una desocupación de un inmueble de la calle Castellar, el pasado mes de enero - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha respondido a las acusaciones vertidas este miércoles por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, sobre los corralones de la calle Castellar. Al respecto, Bueno ha afirmado que le resulta "llamativo" que Muñoz "venga ahora a hablar de pelotazos urbanísticos cuando fueron, precisamente ocho años de inacción socialista, los que dejaron estos inmuebles en la situación de deterioro que hoy presentan".

En un comunicado, el delegado ha insistido en que el verdadero problema de los corralones es de seguridad ciudadana, "desencadenado por la ocupación ilegal de determinadas viviendas que el PSOE está intentando ocultar achacándolo a un supuesto pelotazo urbanístico".

Según Bueno, "la prioridad debe ser que el Ministerio del Interior solucione este problema de inseguridad y abandono por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en estos corralones, una situación que en buena medida es consecuencia de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central, que en lugar de proteger el acceso digno a la vivienda ha creado un marco que dificulta la actuación frente a las ocupaciones irregulares".

Bueno ha señalado que "a los que hay que defender es a los verdaderos vecinos de los corralones. Así que pido a Muñoz que no engañe haciendo culpable al Ayuntamiento de esta situación y que solicite al Gobierno más policías nacionales para Sevilla y que estos reaccionen de forma inmediata ante las llamadas y denuncias de los vecinos de la zona, si tanto le preocupa la ciudad y los sevillanos".

El edil ha querido despejar cualquier duda sobre los proyectos planteados en los corralones: "Que no se preocupe Muñoz por los proyectos que se plantean, porque no se trata de ningún pelotazo urbanístico. Son suelos privados con uso residencial y terciario donde no se está cometiendo ninguna ilegalidad".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, había lamentado los hechos ocurridos en la tarde de este martes en dichos corralones, donde tres empleados de una empresa de 'desokupación' fueron detenidos "por allanar de forma violenta" la vivienda de una inquilina.

En una nota de prensa, Muñoz afirmaba que se había llegado a una "situación límite" después de que los inquilinos que todavía residen o desarrollan su labor artesanal en este espacio llevaran meses denunciando su indefensión ante el acoso.

Asimismo, el portavoz del PSOE recordaba que se busca la expulsión de inquilinos para hacer posible el cambio del suelo, "puesto que se pretende cambiar un colegio por un hotel y sustituir vivienda protegida, equipamientos y suelo productivo por viviendas de lujo".