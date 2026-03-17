Buscan a 350 trabajadores para la Final de la Copa del Rey en Sevilla: estos son los requisitos

Archivo - Vista desde uno de los fondos del estadio de la Cartuja, sede de la Final de la Copa del Rey. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Final de la Copa del Rey que acogerá Sevilla este próximo 18 de abril, que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en el estadio de la Cartuja, precisa de 350 empleos relacionados con este importante evento deportivo, entre auxiliares y vigilantes de seguridad. Un encuentro que concentrará en la capital andaluza a decenas de miles de aficionados colchoneros y donostiarras.

Esta oferta, publicada a través de Andaluía Orienta --programa de orientación profesional y acompañamiento a la inserción, dentro de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo-- y consultada por Europa Press, detalla que se necesitan 300 puestos para trabajar de auxiliar y 50 para hacerlo como vigilante de seguridad.

En el primer caso se buscan auxiliares con disponibilidad horaria desde las 17,00 horas y hasta la finalización del evento. Además, una vez concluido (a la 1,30 horas, aprox.), las personas serán incluidas en la bolsa de empleo para acceder a otros servicios disponibles.

Para ello se requiere disponibilidad para trabajar en horario de tarde, "ser una persona seria y responsable, proactiva y con dotes comunicativas, buena presencia" y disponibilidad para desplazarse a Sevilla el citado día. Se ofrece contrato de alta en la Seguridad Social, incorporación a la bolsa de empleo y "salario según convenio, más un plus de 30 euros para la jornada de ocho horas".

En cuanto a la oferta de vigilante de seguridad, entre las principales funciones a desempeñar se encuentra ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos; evitar la comisión de actos delictivos, cumplimiento de la operativa y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los requisitos son idénticos a los que se piden en el puesto anterior y el salario, también según convenio, aunque en esta ocasión, el plus para la jornada de ocho horas asciende a 50 euros.

El programa Andalucía Orienta tiene por objeto la prestación de servicio de asesoramiento o acompañamiento intensivo en el proceso de búsqueda de empleo a personas demandantes de empleo, a través de la gestión de Itinerarios Personalizados de Inserción.