Cabalgata de Sevilla 2026: estas son las novedades de los cortejos de los Reyes Magos y del Heraldo

El presidente del Ateneo, en el centro, junto al presidente de la Junta, que encarnará al Rey Baltasar, el delegado de Fiestas Mayores y otros integrantes de la Cabalgata, en un desayuno informativo en La Raza. - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial para el Heraldo y para la Cabalgata de Reyes Magos, con refuerzo de Policía Local, medidas específicas de movilidad y transporte de Tussam para la tarde-noche del 5 de enero, así como un amplio plan de limpieza antes, durante y después de los cortejos. Además, como medida primordial, se vuelve a señalizar con una marca sobre la calzada el recorrido del Cartero Real, que cambia el itinerario por las obras en el eje Campana-Martín Villa, y, como novedad, se habilitarán tramos específicos durante la Cabalgata para personas con movilidad reducida o autismo.

Para la Cabalgata del Ateneo, el Ayuntamiento implementará zonas inclusivas a lo largo del recorrido. Al respecto, el tramo desde la Glorieta de los Marineros Voluntarios hasta el Palacio de San Telmo estará adaptado para que personas con autismo y otras necesidades especiales puedan disfrutarla sin ruido excesivo y aglomeraciones, respondiendo a una demanda de las familias, informa en una nota de prensa.

Este área especial contará con menos estímulos sensoriales, permitiendo una experiencia más cómoda para ellos, siendo una novedad tras años de peticiones para hacer la cabalgata más accesible para todos, especialmente para los menores con autismo.

Además, se estrena una zona reservada para personas con movilidad reducida en la calle Palos de la Frontera, justo al inicio del recorrido, atendiendo una demanda histórica para que todos puedan disfrutar del cortejo con garantías de visibilidad y seguridad.

CAMBIOS EN EL RECORRIDO DEL HERALDO

El Heraldo ha cambiado el itinerario por motivo de obras en las calles Laraña y Martín Villa, por lo que afectarán principalmente a la salida y entrada. En este sentido, se tomarán medidas de tráfico en la zona centro restringidas para garantizar la masiva afluencia de público que dificulte el discurrir de la comitiva.

Como medida primordial, se va a señalizar con una marca sobre la calzada el recorrido del Heraldo y el público deberá esperar al cortejo a ambos lados de dicha marca.

De esta forma, el Heraldo del Ateneo iniciará su recorrido el próximo domingo 4 de enero a las 17,00 horas, con el siguiente recorrido: Orfila, Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino, Avenida de la Constitución y Ayuntamiento, donde tendrá lugar la simbólica entrega de las llaves de la ciudad. Finalizado el acto, el cortejo reemprenderá la marcha por Méndez Núnez, Plaza de la Magdalena, O'Donnell, Plaza de la Campana, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega y Orfila, con entrada prevista a las 20,30 horas.

Desde la Policía Local se ha preparado un amplio dispositivo con unos 65 agentes del Grupo de Intervención que abarcará toda la zona centro por donde discurre el cortejo y que pretende el control de las aglomeraciones que dificulten su avance.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE LIMPIEZA

Para la Cabalgata de Reyes, se ha previsto un operativo de limpieza centrado en su itinerario y área de influencia, que se pondrá en marcha el día 5 de enero a las 16,00 horas, y en su desarrollo tomarán parte 147 trabajadores y 55 vehículos, que permanecerán activos hasta la finalización de la misma, señala el Consistorio en una nota de prensa.

Posteriormente, durante la noche, los efectivos desarrollarán los servicios habitualmente programados y reforzados con personal y maquinaria, prestando especial atención a las zonas del casco antiguo y los barrios de Triana y Los Remedios, más afectadas por el desarrollo de la cabalgata.

Por otra parte, durante la jornada del día 6 de enero se llevará a cabo la limpieza de los itinerarios de las cabalgatas de los distintos barrios, actividad en la que intervendrán 151 trabajadores y 67 vehículos. Además de este dispositivo, Lipasam seguirá prestando servicio tanto en la zona centro como en los diferentes distritos.

Para conseguir los resultados por todos deseados, "es fundamental contar con la colaboración de los ciudadanos, usando adecuadamente las papeleras y los contenedores, y facilitando en lo posible la actuación de los operarios y vehículos que integran este dispositivo de limpieza", añade el comunicado.

REFUERZO DE LAS LÍNEAS DE TUSSAM

Tussam, como hizo el año pasado, será gratuito el día 5 de enero desde las 15,00 horas hasta la medianoche --con excepción de la línea Especial Aeropuerto-- para fomentar el uso del transporte público y agilizar las posibles aglomeraciones.

De este modo, las líneas radiales que prestan servicio en los distintos barrios incrementarán su oferta hasta en un 100%. El servicio se verá incrementado con 80 vehículos de refuerzo, fundamentalmente en horario de tarde. Así, las líneas de mayor demanda, como la 12, 13, 27 o 32 dispondrán, en horario de tarde, dispondrán entre 17 y 22 autobuses con frecuencias de paso de cuatro minutos. El resto de líneas radiales y las transversales 2, 3 y 5 se reforzarán hasta mantener frecuencias de paso de entre 6 y 12 minutos. Por su parte, el tranvía prestará servicio con cinco unidades y frecuencia de paso de 7 minutos.

La mayoría de las líneas sufrirán cortes y desvíos puntuales, en función de la hora de paso del cortejo por las distintas calles de su recorrido, que serán gestionados en tiempo real con la menar afección posible a los usuarios.