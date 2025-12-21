Cabimer se suma a las iniciativas municipales de Sevilla sobre innovación científica aeroespacial

El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), cuyo centro se ubica en Sevilla TechPark. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), cuyo centro se ubica en Sevilla TechPark, se ha incorporado oficialmente a la iniciativa 'Sevilla, capital espacial española', proyecto impulsado por el Ayuntamiento que reúne a administraciones públicas, centros de investigación, universidades, grandes compañías tecnológicas y startups vinculadas al sector aeroespacial y científico para consolidar a la ciudad como referente a nivel mundial, integrando de forma estratégica el sector espacial como un motor clave de su economía.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Cabimer aportará a este ecosistema su "amplia experiencia investigadora y sus capacidades técnicas especialmente dedicadas al campo aeroespacial", y abrirá nuevas vías de colaboración con las empresas y entidades que integran el Foro del Espacio, también coordinado por el Consistorio hispalense, al que también pasa a formar parte este centro de investigación.

En este sentido, ha destacado que desde Cabimer lideran investigaciones en mecanismos biológicos que pueden ayudar a entender qué le ocurre al cuerpo humano cuando sale de la Tierra en expediciones aeroespaciales, y la afectación de la falta de gravedad y la radiación cósmica en la salud. Así, estos estudios desarrollan formas de proteger a los astronautas y aportan avances útiles para enfermedades neurodegenerativas o del cáncer, sobre todo, aquellos relacionados con la inestabilidad genómica, la reparación del ADN o la neuroinflamación, necesarios para anticipar riesgos.

El delegado de Economía, Álvaro Pimentel, ha celebrado que con la incorporación de Cabimer, el Ayuntamiento de Sevilla "da un paso más en su objetivo de situar a nuestra ciudad a la vanguardia de la economía del espacio y de la innovación científica y tecnológica, fortaleciendo las conexiones entre disciplinas clave como la biomedicina, la ingeniería, la investigación espacial y el desarrollo tecnológico".

Pimentel ha mostrado el compromiso municipal de "trabajar de manera coordinada para impulsar el avance científico y tecnológico de la ciudad, generar oportunidades de colaboración entre instituciones, empresas y centros de investigación, así como para favorecer la transferencia de conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías".

Por su parte, el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular David Pozo Pérez, único español que forma parte del panel de expertos de la Agencia Europea del Espacio (ESA), ha destacado "el enorme potencial tecnológico y el conocimiento especializado que posee Cabimer para desarrollar experimentación orientada a los grandes desafíos que afrontará la humanidad en estancias prolongadas en el espacio profundo". Pozo es encargado de evaluar los experimentos que se llevan a cabo en la Estación Espacial Internacional (ISS), así como en las infraestructuras ajenas destinadas al estudio de la biología humana en misiones de deep space.

"Su incorporación a esta iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla supone una alianza estratégica para situar la ciencia sevillana en el mapa internacional, potenciando la colaboración entre sectores que, cada vez más, comparten tecnologías, metodologías y necesidades comunes. Debemos, junto a otros centros de investigación, potenciar cierta masa crítica en estas temáticas, donde hay perfiles y líneas de investigación que se complementan, muy interesantes", ha concluido Pozo.

UNA REFERENCIA EN SEVILLA TECHPARK

El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa se ubica en Sevilla TechPark, y se ha convertido en un centro de excelencia de investigación de carácter público y mixto participado por el CSIC y las dos universidades públicas de Andalucía (Universidad de Sevilla y Universidad Pablo Olavide (UPO) con la presencia de algunos grupos de investigación de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Es reconocido internacionalmente por su labor en investigación biomédica en áreas como la medicina regenerativa, la biología molecular, la genética y las terapias avanzadas. Su actividad contribuye de forma decisiva al crecimiento del tejido científico andaluz y a la proyección de Sevilla como polo de investigación.