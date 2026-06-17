De las cabinas de teléfono a las inteligentes: wifi, paquetería y carga móvil en los centros deportivos de Sevilla

Imagen de recurso de una persona usando una CabinPaq, las cabinas inteligentes instaladas en centros deportivos - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla está finalizando la instalación de cabinas inteligentes multifunción, 'CabinPaq', en 20 centros deportivos municipales, una actuación que ofrecerá múltiples servicios, todos ellos de carácter gratuito a los sevillanos y se enmarca en el objetivo de modernizar las instalaciones de la ciudad y que se alinea con los parámetros de 'smart city'.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, entre estos servicios se encuentran el acceso wifi y 5G, teléfono público gratuito en caso de emergencia, una estación meteorológica con datos en tiempo real, medición de los parámetros para evaluar la calidad del aire, posibilidad de recarga de dispositivos móviles, punto de información, entrega y recogida de paquetería, medición del nivel de ruido y rayos UV, y cámaras de seguridad, entre otros servicios.

En este sentido, la delegada de Deportes, María Tena, ha destacado que este nuevo servicio público supone "un salto de calidad en el servicio público que se presta en las instalaciones deportivas municipales", así como ha celebrado que con este servicio Smart City, la ciudad incorpora un elemento urbano capaz de informar, conectar y facilitar el acceso a herramientas para la protección y seguridad de los ciudadanos.

Además, la implantación de este nuevo servicio público en los centros deportivos municipales se realizará sin coste para la administración, gracias al convenio suscrito entre el IMD y la entidad Unteligencia Urbana SLU, desarrolladora del sistema CabinPaq, y que tiene una vigencia de cuatro años.

El primero en entrar en funcionamiento ha sido este miércoles el que está situado en el Centro Deportivo Tiro de Línea, acto que ha contado con la presencia de la delegada, acompañada del director de estrategia de la compañía Inteligencia Urbana, José Barroso y su director territorial sur, José Silva. Tras él, se conectarán en de la instalación del Parque de los Príncipes y el del Centro Deportivo San Pablo, hasta poner todos en servicio en un plazo previsto de unos quince días.

Además de las tres instalaciones mencionadas, los CabinPaq restantes se ubicarán en los centros deportivos Bellavista, Ifni, Pino Montano, Remo Guadalquivir 86, San Jerónimo, Vega de Triana, Mar de Plata, Polígono Sur, Hytasa, Rochelambert, La Doctora, Amate, Alcosa, Sendai y Torreblanca, y en los centros de actividades náuticas Telecabina y Triana.