Cabrera asegura que la ruta C5 será restituida una vez "firme" el archivo judicial y peritados los minibuses

PP y Cs le reprochan que no articulase una "alternativa" a la suspensión del servicio por los accidentes de diciembre de 2019

El concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha asegurado este viernes que una vez que el Juzgado de Instrucción número 20 decrete la "firmeza" del archivo de la investigación de los accidentes protagonizados por los minibuses marca Mercedes que prestaban servicio en la línea C5 de la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), suspendida desde entonces; la entidad acometerá su "peritaje" propio sobre los vehículos siniestrados y restituirá la citada ruta.

Hablamos de los dos accidentes consecutivos protagonizados por estos minibuses en diciembre de 2019 en la céntrica plaza del Duque de la Victoria, el segundo de ellos saldado con diez heridos, varios de los cuales fueron ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario; toda vez que tras incoar diligencias al respecto, el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla acordaba recientemente archivar la investigación porque pese a los plazos transcurridos, no estaría debidamente justificada la posible comisión de delito alguno en torno a los citados siniestros.

EL FUTURO DE LA LÍNEA

Dado que la línea C5 está suspendida desde aquel momento a cuenta de tales accidentes, el edil del PP Vicente Flores y el portavoz de Cs, Miguel Ángel Aumesquet, han elevado sendas preguntas a la sesión de Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local del Ayuntamiento, celebrada este viernes, en demanda de información sobre el destino de la mencionada ruta.

Y es que según Vicente Flores, el Gobierno local se venía "escudando en la espera de una decisión" sobre la investigación judicial, lamentando junto con Aumesquet que el Consistorio no haya ofrecido "alternativas" a la suspensión de la línea C5.

Ante ello, Juan Carlos Cabrera ha explicado que el archivo de la investigación judicial es aún "provisional" y, por ende, "se mantiene el precinto" de los minibuses siniestrados hasta la "firmeza" del sobreseimiento.

EL NÚMERO DE VIAJEROS DE LA C5

El edil ha esgrimido que la empresa no podía realizar un peritaje propio de los vehículos porque se trataba de una medida "pendiente" del juzgado, exponiendo que "en el momento" que sea posible acometer ese peritaje propio tras la "firmeza" del archivo de la investigación, la línea C5 será restituida "a pesar de no llegar a los 300 viajeros por día en los periodos de mayor uso, lo que prueba que no hay un problema de movilidad interna en el distrito" Casco Antiguo, según ha dicho.

"En el momento en el que se pueda, la línea se va a volver a implantar sin valorar la rentabilidad", ha matizado Cabrera tras los reproches del edil del PP sobre sus alusiones al número de viajeros, insistiendo tanto él como el portavoz de Cs en que el Consistorio debería haber implementado "alternativas" a la mera suspensión del servicio.