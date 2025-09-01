Cae parte de una cornisa en la calle Virgen de Setefilla (Sevilla), sin causar heridos

Sevilla 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Parte de la cornisa de un edificio de la calle Virgen de Setefilla, en el barrio sevillano de Los Remedios, se ha desprendido en la mañana de este lunes, sin que se hayan producido heridos.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, el incidente se registró en torno a las 7,30 horas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios de Bomberos y otros efectivos municipales, que se encargaron de acotar la zona por seguridad.

Por su parte, la comunidad de propietarios del inmueble será informada y se hará cargo de las reparaciones, mientras que los técnicos de Urbanismo realizarán las revisiones pertinentes en la fachada.