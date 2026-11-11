La caída de un árbol obliga al corte del tráfico en la avenida Concejal Jiménez Becerril en Sevilla

Bomberos de Sevilla retiran los restos de ramas caídas en la calle Don Fadrique por los efectos del temporal Charles. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La caída de un árbol "de grandes dimensiones" ha provocado el corte del tráfico en la avenida Concejal Jiménez Becerril de Sevilla, así lo ha confirmado la cuenta oficial de Emergencias Sevilla consultada por Europa Press.

Hasta la zona se han desplazado los agentes y servicios de emergencia que ya están trabajando. Ante esta situación, ha recomendado que "se mantenga la distancia de seguridad y se utilice rutas alternativas".

Asimismo, durante este miércoles los equipos de emergencia han estado realizado labores preventivas en la capital ante la borrasca Charles. Cabe recordad que los recursos municipales "están activados para intervenir en caso de necesidad".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado hasta las 23,59 horas del miércoles el aviso naranja por viento y el nivel amarillo por fuertes lluvias.