La caída de un árbol provoca desvíos de tráfico en la calle Amador de los Ríos en Sevilla

Archivo - Vehículo de bomberos de Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La caída de un árbol está provocando desde las 9,45 horas desvíos de tráfico en la calle Amador de los Ríos en Sevilla.

Según ha indicado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, un equipo de bomberos está trabajando para retirar el árbol de la calzada.

Desde el dispositivo de emergencias se recomienda seguir en todo momento las indicaciones de los agentes hasta que se recupere la normalidad en la vía.