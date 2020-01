CaixaBank celebra en Sevilla una jornada de formación a accionistas que les introduce a operar en bolsa

Publicado 27/01/2020 15:46:03 CET

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha celebrado este lunes en el CaixaForum Sevilla una jornada de formación para accionistas sobre la introducción a la operativa en bolsa. El director del Instituto Bolsas y Mercados Españoles (BME), Enrique Castellanos, ha impartido la sesión, donde ha compartido con los asistentes conocimientos básicos sobre cómo operar en el mercado bursátil y profundizar en los productos existentes y las principales operaciones financieras, como en los horarios, las reglas básicas o los tipos de orden existentes.

En el seminario, al que han asistido casi un centenar accionistas, Castellanos ha hablado sobre los mecanismos que rigen el comportamiento de la bolsa y de los mercados de valores para poder tomar las decisiones de inversión de forma más fundamentada, según ha informado esta entidad a través de una nota. En Andalucía, CaixaBank cuenta con 57.220 accionistas, el 9,7% del total de la entidad.

La sesión, organizada por Relación con Accionistas de CaixaBank, forma parte del programa de formación para accionistas Aula, que pretende difundir conocimientos sobre los mercados financieros y la economía.

Este año, la entidad impartirá 11 cursos presenciales por todo el territorio español en ciudades como Burgos, Pamplona, Tenerife, Valencia o Bilbao, entre otras. Con el lanzamiento en 2010 del programa Aula, CaixaBank fue la primera entidad del Ibex 35 en ofrecer formación a sus accionistas.

CaixaBank lanzó a finales de 2018 el programa Webinars Aula, para ofrecer seminarios de formación online a los accionistas minoristas. Estas sesiones virtuales complementan los eventos de formación financiera que CaixaBank imparte de forma periódica y presencial por toda España.

Este año, la entidad tiene programados 10 Webinars Aula, que se celebrarán en el ágora de la oficina 'all in one' Barcelona, donde además de retransmitirse de forma virtual, podrán acudir accionistas presencialmente.

La entidad ha consolidado en 2019 el Programa Aula de formación financiera para accionistas gracias a su apuesta por las nuevas tecnologías y ha superado los 12.000 inversores minoristas formados desde 2011.

CaixaBank también realiza de forma periódica encuentros corporativos para estar cerca de sus accionistas, poner a su disposición información actualizada sobre la acción y la compañía y dar respuesta a sus dudas y consultas.

A lo largo de 2019, la entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar ha organizado 28 Encuentros Corporativos con sus accionistas. CaixaBank ha duplicado los encuentros que lleva a cabo en las principales ciudades españolas, donde explica y analiza de primera mano a sus inversores minoristas los últimos resultados obtenidos y su Plan Estratégico 2019-2021.

Gracias a estas sesiones, CaixaBank se mantiene cerca de sus accionistas, pone a su disposición información actualizada sobre la acción y la compañía y da respuesta a sus dudas y consultas. Este tipo de programa se fundamenta en los principios de transparencia y rigor que sustentan la relación entre la compañía y los accionistas.

Estas iniciativas forman parte del Plan de Cultura Financiera de CaixaBank, un proyecto diseñado para ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones en términos financieros. CaixaBank tiene el compromiso de promover la inclusión financiera, de favorecer que sus productos y servicios sean comprensibles y estén al alcance del mayor número de personas porque entiende que es una condición básica para lograr la igualdad de oportunidades y luchar contra la exclusión social.

CaixaBank es un banco de referencia en responsabilidad corporativa, comprometido con el bienestar de los territorios en los que opera. Uno de los objetivos principales de su Plan Estratégico 2019-2021 es la gestión responsable y su compromiso con la sociedad. Las iniciativas en este ámbito promueven la transparencia con los clientes; la cultura y la inclusión financiera; la acción social y el voluntariado; y la financiación sostenible.

Para la entidad, fomentar el conocimiento financiero, el ahorro y la previsión social contribuye a construir una sociedad más justa. La educación financiera es un pilar fundamental de su actividad en Responsabilidad Social Corporativa. La entidad se ha reafirmado como un banco diferente y transformador y se ha esforzado para posicionarse y potenciar su modelo de banca socialmente responsable.

CaixaBank busca una rentabilidad sostenible y una gestión coherente con su cultura y sus valores corporativos centenarios: calidad, confianza y compromiso social. El modelo de la entidad está enfocado en ayudar a superar los objetivos más urgentes en materia económica, social y ambiental y responde a los retos globales de la sociedad actual.