CaixaBank y la firma sevillana Grupo Ángel Camacho acuerdan impulsar la competitividad del sector de la aceituna de mesa

Ángel Camacho Perea, consejero delegado de Grupo Ángel Camacho, firma de Morón (Sevilla) y Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, tras la firma del convenio. - CAIXABANK

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, a través de la línea de negocio AgroBank para el sector agroalimentario, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Grupo Ángel Camacho para fomentar la transformación del sector de la aceituna de mesa.

Gracias a este convenio, que ha sido suscrito en la sede de CaixaBank en Sevilla por Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, y Ángel Camacho Perea, consejero delegado de Grupo Ángel Camacho, la compañía fundada en Morón de la Frontera hace más de 125 años informará, formará y asesorará a agricultores del sector de la aceituna de mesa en la mejora y adaptación de sus olivares a los nuevos tiempos para hacerlos más rentables y sostenibles, informa la entidad banacaria en una nota de prensa.

Además, CaixaBank les ofrecerá atención personalizada a través de sus oficinas especializadas y del equipo integrado por gestores formados en el negocio agrario.

El director territorial de CaixaBank en Andalucía ha señalado que este acuerdo "es clave y una muestra más de nuestro compromiso con el sector agroalimentario andaluz y, por ello, queremos facilitar a profesionales, cooperativas y empresas las inversiones y el asesoramiento necesarios para avanzar en la innovación y digitalización de sus negocios, clave para mejorar la productividad y sostenibilidad".

Por su parte, Ángel Camacho ha manifestado que "desde nuestros inicios, llevamos en nuestro ADN un profundo arraigo y respeto por el medio rural, y por el campo en particular". La firma de este acuerdo de colaboración "muestra nuestro compromiso real de apoyo a todos los agricultores en la modernización y transformación del olivar de aceituna de mesa. Queremos ayudarles para que puedan garantizar su futuro, mejorar su productividad y competitividad, y así asegurar la sostenibilidad del campo andaluz".

AgroBank ofrece a los clientes cooperativas y a sus socios una amplia variedad de productos y servicios entre los que destacan el préstamo Agroinversión, un producto diseñado específicamente para financiar a medio y largo plazo las inversiones agrarias, con unas características que se adaptan a los ciclos de ingresos del agricultor.

AgroBank, la línea de negocio agro de CaixaBank, es la primera entidad financiera del sector agroalimentario en España por presencia de oficinas y cuota de mercado. Presta servicio a 500.000 clientes, por lo que más de uno de cada dos agricultores y ganaderos de España es cliente de AgroBank.

Su propuesta de valor supone un compromiso con el mundo rural desde los puntos de vista financiero, social y de innovación, articulado a través de tres ejes. En el eje financiero, la apuesta de AgroBank por el sector agroalimentario ha supuesto que, en 2024, facilitara al conjunto de la cadena agroalimentaria más de 33.500 millones de euros en financiación.