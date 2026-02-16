Caixabank y KPMG destacan la "colaboración entre empresas" para "construir una Andalucía más inclusiva y preparada"

El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra. - CAIXABANK

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y KPMG han celebrado este lunes la jornada 'Impulsando el Cambio Social: Claves para una Andalucía Inclusiva' en el CaixaForum de Sevilla, donde han destacado la "colaboración entre empresas" para "construir una Andalucía más inclusiva y preparada".

En este sentido, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha afirmado que "la colaboración entre administración, empresas y entidades sociales es clave para construir una Andalucía más inclusiva y preparada para los desafíos futuros", tal y como han subrayado la entidad bancaria en una nota de prensa.

Este evento ha contado con la participación de más de 100 representantes del Tercer Sector andaluz, junto a responsables públicos y expertos en innovación social, cuyo objetivo ha sido analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan las entidades sociales en un escenario de constante transformación.

Así, "este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de ambas entidades para fortalecer el ecosistema social andaluz y promover modelos sostenibles de intervención", según ha señalado el comunicado.

Durante el evento, inaugurado por la secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanessa García y el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, se ha subrayado la relevancia del Tercer Sector en la cohesión social de la comunidad.

La agenda del día ha incluido ponencias y mesas redondas donde se han debatido "temas cruciales como el diagnóstico del Tercer Sector en Andalucía, la financiación con impacto social y la gestión, impacto y digitalización del sector". La clausura ha corrido a cargo de Nicolás Sierra, socio responsable de KPMG en Andalucía.

En esta línea, Zafra ha resaltado que "el compromiso de CaixaBank es trabajar junto a estas organizaciones, escucharlas y acompañarlas en sus procesos de transformación".

Por su parte, la secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanessa García, ha subrayado que los servicios sociales en la Comunidad Autónoma "no se entienden como compartimentos estancos, sino como una red integrada en la que cada actor cumple una función esencial".

Así, ha explicado que el Gobierno andaluz trabaja de la mano de las entidades locales y del tejido social y empresarial "para garantizar una atención cercana, eficaz y centrada en las personas".

"Nuestro modelo es claro: diálogo permanente y colaboración público-privada como palancas de transformación social", ha remarcado.

Para García, la aprobación de la Ley 6/2025, de 22 de diciembre, del Tercer Sector de Acción Social de Andalucía "no solo reconoce el papel fundamental del Tercer Sector, sino que nos marca una hoja de ruta compartida: la elaboración de una Estrategia de Promoción, la creación del Observatorio Andaluz del Tercer Sector y el impulso de nuevas fórmulas de cooperación con empresas y entidades sociales. Porque cuando instituciones y sociedad civil avanzan juntas, el impacto se multiplica".

CaixaBank reafirma su compromiso histórico con el fortalecimiento del Tercer Sector, un "componente esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y el bienestar de miles de familias en Andalucía".

Este compromiso se plasma en el apoyo directo a entidades sociales de todo el país a través de programas dedicados a la inclusión, la empleabilidad, la pobreza infantil, el envejecimiento activo y la atención a colectivos vulnerables, tal y como ha afirmado Caixabank.

Además, la entidad colabora permanentemente con la Fundación 'la Caixa' y organizaciones especializadas para maximizar su impacto social. La acción en Andalucía se refuerza mediante proyectos de acción social propios, apoyo a entidades de referencia y la financiación inclusiva.

De esta manera, el impacto del encuentro 'Impulsando el Cambio Social' marca "un precedente en la hoja de ruta de CaixaBank hacia la consolidación de una sociedad más inclusiva y equitativa".

Al fomentar la colaboración multisectorial, CaixaBank y KPMG pretenden estimular cambios reales y sostenibles en el Tercer Sector. Así, esta iniciativa no solo fortalece el tejido social andaluz, sino que también sienta las bases para futuras alianzas estratégicas.

Los expertos presentes han concluido que "es esencial continuar con el impulso de modelos de financiación con impacto y productos específicos que refuercen la sostenibilidad del sector, un área donde CaixaBank ha sido pionera gracias a sus innovadoras propuestas de financiación".

De cara al futuro, CaixaBank "seguirá apostando por establecer alianzas estratégicas y fomentar la innovación social como pilares para un desarrollo integral y sostenible del Tercer Sector".

La entidad también está comprometida en seguir explorando nuevos modelos de intervención que sean capaces de adaptarse a las cambiantes necesidades de la comunidad, tal y como ha afirmado.

En esta línea, CaixaBank "ha dejado claro que su vinculación con el Tercer Sector va más allá de iniciativas puntuales". Con una amplia red territorial, la entidad mantiene una relación cercana que le permite conocer las realidades locales y responder adecuadamente a sus necesidades.

En Andalucía, este enfoque se traduce en el establecimiento de acuerdos y colaboraciones con entidades de referencia, lo que asegura un impacto significativo y sostenido en el tiempo.

"Tal compromiso no solo fomenta la cohesión social y la inclusión, sino que también potencia la capacidad de las entidades sociales para desempeñar su importante labor en la región. CaixaBank, fiel a su filosofía de banca socialmente responsable y comprometida, continúa siendo un referente clave en el sector financiero, liderando iniciativas que generan cambios positivos y construyen una sociedad más justa y equitativa", ha concluido.