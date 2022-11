El Caixaforum propone un 'desfile' por el mundo del cine y la moda de la mano de Jean Paul Gaultier

La Fundación la Caixa y La Cinémathèque française inauguran la exposición 'Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier', que podrá verse en este espacio desde este jueves 24 de noviembre de 2022 hasta el 19 de marzo de 2023

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora del Área de Exposiciones y Colección de la Fundación la Caixa, Isabel Salgado; el director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz; el diseñador de moda y director artístico de la muestra, Jean Paul Gaultier, vía streaming, y la experta en cine de La Cinémathèque française y cocomisaria de la muestra, Florence Tissot, han presentado este jueves en CaixaForum Sevilla la exposición 'Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier', que podrá verse en este espacio desde este jueves 24 de noviembre de 2022 hasta el 19 de marzo de 2023.

Coorganizada por la Fundación la Caixa y La Cinémathèque française, propone un viaje ecléctico, a través de distintos géneros y estilos, uniendo cine y moda en un "suntuoso desfile" con grandes diseñadores y estrellas de cine. "Todo ello desde la visión personal y subjetiva del modisto Jean Paul Gaultier quien, más allá de sus obsesiones cinéfilas y fetiches de la moda, reflexiona sobre el papel de ambas industrias en la sociedad como potenciales motores de transformación", ha destacado el CaixaForum en una nota de prensa.

Dividida en cinco ámbitos, la exposición de autor 'Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier' revisa la presencia del mundo de la moda en el cine, las colaboraciones de grandes modistos en el vestuario de películas y la creación de los arquetipos masculinos y femeninos. El 'enfant' terrible de la moda pone el acento en aspectos clave como el empoderamiento femenino y presta atención a figuras heterodoxas de "guerreros y guerreras, andróginos y travestis", así como a la influencia de las culturas rock, punk y queer que tanto han marcado la moda en los últimos años.

La exhibición reúne un conjunto heterogéneo de cerca de un centenar de piezas de indumentaria que se muestran en más de 60 looks, fragmentos de más de 90 películas y 125 representaciones gráficas (carteles, bocetos, fotogramas y fotografías), entre originales y reproducciones, procedentes en su mayoría de la colección de La Cinémathèque française y que se complementan con obras de más de veinte prestadores nacionales e internacionales. Entre los más de 60 looks icónicos del cine se encuentran vestidos que llevaron Grace Jones en 'Panorama para matar' (1985), Catherine Deneuve en '8 mujeres' (2002); Sharon Stone en 'Instinto básico' (1992); Marilyn Monroe en 'Eva al desnudo' (1950); Seven Sinners de 'Tay Garnett' (1940); Franco Nero en 'Querelle' (1982) o el corsé que llevó Madonna en su gira Blond Ambition World Tour de 1990 (diseñado por el propio Gaultier).

También, los trajes de Superman (que vistió Christopher Reeve); 'La máscara del Zorro' (1998), con Antonio Banderas; el short que llevó Sylvester Stallone en 'Rocky', o el vestuario de Victoria Abril en 'Kika' (1993) que, junto con el de otras películas como 'La mala educación' (2004) o 'El quinto elemento' (1997), fue diseñado por Gaultier. En esta línea, también se exponen diseños de alta costura de Coco Chanel, Pierre Cardin, André Courrèges, Balenciaga y Sybilla, entre otros. 'Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier' no es una historia exhaustiva de las relaciones entre la moda y el cine, sino una "inmersión en las representaciones de los roles de género, en la gran pantalla y a través del vestuario".

Por ella desfilan mujeres fatales ultrafeminizadas de Hollywood, como Marilyn Monroe, con sus trajes ajustados de escotes vertiginosos, pero también la estrella francesa Brigitte Bardot, tantas veces acusada de atentar contra las buenas costumbres, a la vanguardia de una moda prêt-à-porter "simple, joven y despreocupada". Frente a ellas, los gánsteres, los vaqueros y los superhéroes encarnan "virilidades conquistadoras": el "profundamente machista" John Wayne, el "brutalmente muscular" Sylvester Stallone o los "más ingenuos primeros intérpretes" de Superman.

"En 1976, cuando presenté mi primera colección en París, me consideraron un iconoclasta, apartado del buen gusto chic parisino. De hecho, solo los periodistas ingleses y japoneses hablaron y escribieron bien sobre mi desfile. Es cierto que no estaba de acuerdo con el dictado de que las mujeres deben ser a toda costa hiperfemeninas. Pero ¿qué quiere decir eso exactamente? ¿Llevar vestidos con volantes o con motivos, con flores, con pajaritos estampados? ¡Pues ése no es mi estilo! En Londres era al revés, yo veía a las mujeres en actitudes rebeldes. También había algunos en el Palace, en París, pero en Londres, esa excentricidad estaba por todas partes", ha recordado Jean Paul Gaultier.

A imagen del marinero de 'Querelle' (Rainer Werner Fassbinder, 1982), símbolo homoerótico, o del bohemio look andrógino de Jane Birkin, exacerbado en 'Je t'aime moi non plus' (Serge Gainsbourg, 1976), en 'Cine y moda. Por Jean Gaultier' se describe la forma en que la ropa encuentra una "magnífica cámara de resonancia" en el cine, medio que tampoco ha dejado nunca de romper tabús. Todo ello, en un "gran crisol de referencias, de cambio radical de códigos y de disolución de las fronteras", ha especificado la organización de esta muestra en una nota de prensa.

Los cinco ámbitos en los que se divide la exposición son: 'Falbalas', filme que marcó la trayectoria de Jean Paul Gaultier; '? ?', que examina los arquetipos masculinos y femeninos en la gran pantalla; 'Transgresiones', sobre los inicios de la androginia en Hollywood; 'Pop y metal', que pone de relieve la moda revolucionaria de los años sesenta, coincidiendo con la era espacial y el underground, y 'Desfiles', como celebración última de la moda, y su representación en el cine. Dentro de su programación cultural, la Fundación la Caixa dedica una atención "preferente" a las manifestaciones artísticas más características del siglo XX. En esta línea se enmarcan las exposiciones dedicadas al cine.

De forma paralela a la exposición, CaixaForum Sevilla plantea dos ciclos sobre las industrias del cine y la moda: 'Prêt-à... regarder!', comisariado por la polifacética artista Rossy de Palma, donde se proyectarán cinco largometrajes en los que, para ella, la relación de la moda y el cine resulta paradigmática y esencial; y 'Cultura de moda', que plantea diálogos entre creadores, artistas y expertos, para reflexionar, debatir y arrojar luz sobre la relación que se establece entre la moda y la música, la literatura, la arquitectura y el arte, comisariado por la especialista en moda Charo Mora, donde participan perfiles como Palomo Spain y Sita Abellán.