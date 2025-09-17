CaixaForum Sevilla homenajea a Berlanga con actividades y proyecciones del director hasta el próximo 2 de noviembre

Exposición 'Todo me parece Berlanga' en CaixaForum Sevilla. Imagen de archivo. - CAIXAFORUM SEVILLA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Sevilla acogerá hasta el 2 de noviembre el ciclo 'Todo me parece Berlanga', un surtido de innovadoras actividades para acercar al público el arte del director, desde distintas perspectivas.

Según informa la entidad en un comunicado, los asistentes que se acerquen al centro cultural podrán disfrutar de una programación que incluye sesiones y encuentros en formato de conferencias monográficas de personalidades de la cultura española familiarizados con el mundo de Berlanga, de cineastas "que lo reconocen como gurú y hasta de testigos de primera mano de su vida y profesión".

Este ciclo se enmarca en la exposición 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor', que propone un recorrido por su trayectoria a partir de proyecciones, objetos y documentos de su archivo personal, muchos de los cuales han permanecido inéditos hasta hoy.

CaixaForum propone una programación que incluye conferencias, lecturas dramatizadas, coloquios y conciertos que rinden homenaje a las películas del director.

Para finalizar el ciclo de actividades, el centro acogerá el 15 de octubre la proyección del documental 'Berlanga, fanáticamente contradictorio'.