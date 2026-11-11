Caja Rural del Sur colabora en Sevilla con Icónico Sports para ofrecer ventajas exclusivas a usuarios del club

Foto de familia tras el acuerdo de colaboración entre Caja Rural del Sur e Icónico Sports Club - CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur e Icónico Sports Club, club deportivo de pádel de referencia de Sevilla, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de acercar los productos y servicios financieros de la entidad a los usuarios del club deportivo, ofreciéndoles condiciones preferentes y ventajas exclusivas.

En el acto de firma del convenio han estado presentes Jaime Folgado y Alejando Jiménez, socio fundador y director de Icónico Sports Club, respectivamente; y por parte de Caja Rural, José María Vera, subdirector general y director comercial, junto con Virtudes Ruiz, directora de la Oficina Urbana 11, informa esta última entidad en un comunicado.

A través de este acuerdo, los usuarios de Icónico Sports Club podrán conocer la oferta de productos y servicios de Caja Rural del Sur y beneficiarse de condiciones especiales al convertirse en clientes de la entidad, reforzando así la apuesta de la Caja por establecer alianzas con empresas y organizaciones que contribuyan a generar nuevas oportunidades y beneficios para sus colectivos.

Por su parte, Caja Rural del Sur desarrollará también diferentes iniciativas y actividades dirigidas a sus empleados en las instalaciones de Icónico Sports Club, fomentando la práctica deportiva, la convivencia y los hábitos de vida saludables.

Entre estas acciones destaca el torneo de pádel organizado recientemente para empleados de la entidad, una iniciativa que ha permitido disfrutar de una jornada de deporte y encuentro en las instalaciones del club.

Con este convenio, ambas entidades estrechan sus vínculos de colaboración y ponen en marcha una iniciativa que combina ventajas financieras, promoción de la actividad deportiva y generación de experiencias compartidas, en beneficio tanto de los usuarios de Icónico Sports Club como de los profesionales de Caja Rural del Sur.