La calle Castilla de Sevilla reabre al tráfico este lunes tras finalizar la renovación del adoquinado

Archivo - El Ayuntamiento de Sevilla renueva el adoquín de la Calle Castilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla reabrirá al tráfico este lunes, 1 de diciembre, la Calle Castilla tras la finalización de los trabajos de renovación del adoquinado. Cabe enmarcar que el tramo lleva cortado desde el pasado 14 de octubre, momento en el que comenzó una intervención que tenía prevista la readoquinación en el tramo comprendido entre la calle Alvarado y Procurador.

Con la finalización de los trabajos, el tráfico en la calle Castilla y aledañas vuelven a su configuración inicial, tanto en sentido como en ordenamiento, tal y como ha detallado el Consistorio en sus redes sociales.

Las obras han tenido una duración de unos dos meses aproximadamente, plazo previsto por el Ayuntamiento. Asimismo, han contado con un presupuesto cercano a los 70.000 euros, dedicados a mejorar el "estado de las calzadas, más seguridad en la circulación y una imagen más cuidada de una de las vías más emblemáticas de Triana", según enmarcó el delegado del distrito, Manuel Alés, el pasado octubre.