Calle Imaginero Castillo Lastrucci en Sevilla será una plataforma única con adoquín de Gerena en su tramo más estrecho

Calle Imaginero Castillo Lastrucci de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha destacado que está llevando a cabo obras de mejora de pavimento en la calle Imaginero Castillo Lastrucci, en el Casco Antiguo, para la conversión en plataforma única del tramo más estrecho de esta vía.

En concreto, se va a adecuar el tramo comprendido entre la calle San Vicente y la calle Carmen, asimismo se reacondicionará el adoquín de Gerena existente en la calzada que une San Vicente con Torneo, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Los trabajos tienen una duración prevista de dos meses y "permitirá mantener el aspecto histórico de esta calle siguiendo ahora la normativa actual de plataforma única, reponiendo el adoquín de Gerena como elemento diferenciador, y mejorar la accesibilidad para los vecinos y peatones".

El Consistorio ha indicado que la pavimentación comprende un total de 122 metros cuadrados, disponiendo la calle en plataforma única estableciendo dos aceras con solería hexagonal pulida y la calzada con adoquín de Gerena recuperado en una superficie de 97 m2. Tras estos trabajos de adoquinado, se procederá al pintado de la señalización horizontal de la superficie.

El Ayuntamiento ha enmarcado esta actuación en las obras de mejora en el centro de la ciudad, donde, según ha subrayado, se han invertido 13,5 millones de euros. A las obras de reurbanización ya finalizadas en la calle Zaragoza o Cuesta del Rosario, vías que ya cuentan con plataforma única y adoquín de Gerena, se le suman las que Emasesa está llevando a cabo en Méndez Ñúnez, unos trabajos que encaran su segunda y última fase.

Asimismo, continúan las obras de reurbanización en la calle Teodosio, Santa Ángela de la Cruz y Dueñas donde, en las dos últimas se renuevan también las redes de saneamiento y abastecimiento. Esta misma semana, se han iniciado también los trabajos para la mejora del pavimento en entrevías de la Avenida de la Constitución, donde se sustituyen las losetas por adoquín; todas ellas tienen prevista su finalización antes de la próxima Semana Santa.

El Ayuntamiento ha señalado que también avanza en las obras de Plaza Nueva que tienen como objetivo poner orden en el mobiliario urbano y vinculados a la movilidad, renovar las redes de infraestructura básica, potenciar la iluminación monumental, mejorar plantaciones y arbolado y, en términos generales, conseguir una clara ordenación del espacio recuperando la zona central como lugar de encuentro y estancia.

La actuación en Plaza Nueva cuenta con una inversión que supera los 4,5 millones de euros y los plazos de ejecución rondan los 18 meses por lo que estos trabajos podrían estar finalizadas para la primavera de 2027.

En el Distrito Casco Antiguo, se han acometido también otros trabajos para la transformación del entorno de la Pila del Pato, que luce adoquín de Gerena en parte de la plaza; la calle Adriano, que ya cuenta con nuevos y amplios acerados; las obras de reurbanización en Marqués de Paradas con su reasfaltado completo.

En esta zona, el Ayuntamiento también ha realizazado actuaciones en la calle San Laureano y Plaza de la Legión; las obras de sustitución de las redes de saneamiento y abastecimiento del Pasaje Valvanera o las de la calle Murillo, convertida en plataforma única, y su plaza aledaña Josefa Reina Puerto; las obras de mejora y renovación de las redes de abastecimiento y repavimentación en las calles Bobby Deglané y Rafael González Abreu o la más reciente en la calle Aponte, donde se realiza la renovación de tuberías y la implantación de plataforma única y adoquín de Gerena para mejorar la accesibilidad.