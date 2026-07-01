La calle Pagés del Corro de Sevilla tendrá sentido único este jueves en el tramo San Jacinto-San Vicente Paúl

Archivo - Imagen de recurso de labores de asfaltado - POLICÍA MUNICIPAL - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla llevará a cabo desde este jueves, 2 de julio, un ajuste en el plan de movilidad asociado al avance de la obra que la empresa pública de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla (Emasesa) ejecuta en la calle Pagés del Corro, en el barrio de Triana.

A solicitud de Lipasam, con el objetivo de facilitar el acceso de sus vehículos de recogida de residuos, se cambiará a sentido único la calle Pagés del Corro en el tramo San Jacinto-San Vicente Paúl.

Esta modificación también permitirá que los vecinos puedan contar con nuevas plazas de aparcamiento en superficie adicionales en el carril derecho de la calle, en el que también se recolocarán los contenedores para uso vecinal.

Desde este lunes, se ha cortado al tráfico Pagés del Corro y ampliado al tramo comprendido entre las calles Victoria y Evangelista, quedando como calle sin salida --'fondo de saco'-- Pagés del Corro desde San Jacinto hasta Evangelista, con acceso a residentes, carga y descarga y Lipasam. mientras que en Evangelista solo tendrán acceso únicamente los residentes.

En cuanto a las zonas de carga y descarga, la ubicada en Pagés del Corro se desplaza hasta los números 98 y 89 y se habilita una nueva zona en el 168. Las ubicadas desde Evangelista hasta San Jacinto no se ven afectadas (acceso desde Pagés del Corro sentido República Argentina), y las ubicadas en la calle Génova tampoco tienen afección.