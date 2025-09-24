La calle de Silos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) contará con más arbolado y toldos

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado la licitación de las obras para llevar a cabo el proyecto de remodelación sostenible de la calle Silos, que contará con más arbolado y toldos.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, se trata de una iniciativa enmarcada dentro del "Plan Provincial de Diputación 'Más Sevilla', que cuenta con un presupuesto de 352.723 euros".

El Ayuntamiento, a través de la delegación de Hábitat Urbano y Equipamientos Municipales, ha considerado que es una actuación "necesaria para dotar de sombra a la calle". "Es una vía, considerada uno de los principales ejes comerciales de la ciudad con una longitud y una superficie de intervención de 10.000 metros cuadrados", ha incidido.

El responsable municipal de Hábitat Urbano, David Delgado, ha manifestado que "el objeto funcional de esta intervención es aumentar la sombra, donde sea posible, a lo largo de la calle, ya sea mediante arbolado urbano, o mediante la instalación de infraestructuras de sombra artificial", así como dotaciones para la Smart City, como riego eficiente, monitorización climática, sombras naturales "con árboles de gran porte y la instalación de toldos para dotarla de más sombra".

Además, Delgado, ha señalado que se "fomentárá así el paseo, el encuentro y la actividad comercial de una zona que va a experimentar un impulso importante para sus negocios, ya que esta intervención se une a la remodelación de los aparcamientos y la nueva rotonda de la calle".