Cámara de Comercio de Sevilla y Gaesco critican que el Gobierno "excluye" a la provincia del mantenimiento de carreteras

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SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Infraestructuras de la Cámara de Comercio de Sevilla y Gaesco han reclamado al Gobierno central "una mayor atención en el mantenimiento, mejora y ampliación en las carreteras de la provincia".

Dentro de esta reivindicación, se destaca la que viene realizando el Observatorio respecto a la autovía AP-4 por la "manifiesta insuficiencia que esta vía tiene como consecuencia de haberle suprimido el peaje que en su día tenía y hacerle recaer sobre ella los vehículos pesados que transitaban por la N-IV, lo cual está evidenciando su falta de capacidad para atender el incremento del tráfico que sufre continuamente, sobre todo, en los meses de verano por el tránsito de viajeros con destino a las playas de Cádiz y junto a ello, un deterioro vertiginoso de su firme ya que tiene que soportar unas cargas para la que no estaba calculada", según una nota.

Esta situación tan "crítica" ya la denunció el Observatorio hace ya tres años y ha lamentado "que hasta hoy, no se haya realizado ninguna actuación para resolver el problema".

Para el Observatorio, es "impresentable que el Consejo de Ministros que el programa de mantenimiento de las carreteras estatales que ha aprobado esta misma semana se sitúe en 1.006 millones de euros para todo el país y que de ellos solo se destine a Andalucía el 2% (20,42 millones de euros todos ellos en la provincia de Huelva) con el llamativo resultado de que a Cataluña se le asignan 10 veces más (216,32 millones de euros) y a Sevilla, para colmo de males, 0 euros".