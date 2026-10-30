La Cámara de Comercio de Sevilla reclama un puente aéreo Sevilla-Madrid como solución alternativa al corte del AVE

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Sevilla ha reclamado la puesta en marcha urgente de un puente aéreo entre Sevilla y Madrid como medida de contingencia "inmediata" para salvaguardar la conectividad y evitar que Sevilla quede prácticamente incomunicada con la capital de España.

Según ha detallado la Cámara en una nota de prensa, la demanda de esta conexión aérea alternativa cobra "especial urgencia" tras el grave accidente ferroviario registrado en las inmediaciones de Urda (Toledo), un siniestro que a su juicio, "ha evidenciado la extrema vulnerabilidad de la infraestructura y los riesgos directos derivados del déficit de mantenimiento en este corredor estratégico".

Además, esta propuesta ha respondido a las reiteradas interrupciones y el "continuo deterioro" del servicio de Alta Velocidad, una crisis que está generando graves consecuencias económicas para el tejido empresarial y severos perjuicios a los usuarios habituales.

Asimismo, han apuntado que la falta de enlaces directos, puntuales y fiables "amenaza con estrangular las relaciones comerciales, turísticas y profesionales de la comunidad andaluza, abocando a la región a una situación de aislamiento".

Desde la institución cameral se ha destacado que "no es admisible normalizar accidentes de extrema gravedad, continuos retrasos, ni el progresivo declive de una infraestructura que históricamente fue referente internacional de puntualidad y solvencia".

Por todo ello, la Cámara ha reclamado "un plan integral de choque sobre la red ferroviaria y la activación inmediata de este refuerzo aéreo para garantizar a Sevilla, una conexión digna, rápida y operativa con la capital del país".