Cámara de Cuentas aprueba las directrices de cumplimiento en materia de personal y contratación de La Campana (Sevilla)

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado este jueves el documento de directrices técnicas de la 'Fiscalización de cumplimiento en materia de personal y de contratación menor del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla)'.

La entidad ha indicado que con esta actuación se continúa la labor fiscalizadora en aquellos municipios que, comprendidos en el tramo de población entre 5.000 y 20.000 habitantes, "no han sido objeto de una fiscalización específica y que, además, incumplen sus obligaciones de rendición de cuentas y remisión de información obligatoria a la Cámara de Cuentas de Andalucía".

Según ha indicado el organismo en una nota, el objetivo de la auditoría es concluir "en términos de seguridad razonable", sobre si las actuaciones y operaciones relacionadas con las áreas que conforman en alcance material se han desarrollado, en todos sus aspectos significativos, conforme al marco normativo de aplicación.

Asimismo, están graduadas en función de su significatividad (alta o media), también se formularán las recomendaciones oportunas que deriven del proceso de fiscalización. El ámbito objetivo se ha estructurado en las áreas de contratación menor y personal.

En contratación menor, la cuestión supone una revisión de la contratación menor realizada durante el ejercicio fiscalizado; la determinación de las adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios que se puedan estar llevando a cabo sin cobertura contractual en el ámbito de la contratación menor y también se verificará el cumplimiento de la obligación del Ayuntamiento de remitir la información de su actividad contractual a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Por otro lado, con respecto al personal, se va verificar la disponibilidad de aquellos instrumentos que inciden en la gestión organizativa de los recursos humanos (relación de puestos de trabajo (RPT), catálogo de puestos, plantilla presupuestaria, o cualquier otro instrumento de naturaleza similar) y comprobar la adecuación de las retribuciones abonadas al marco normativo vigente.

El alcance temporal del trabajo se limitará al ejercicio 2024. No obstante, la Cámara de Cuentas ha señalado que se desarrollarán pruebas y procedimientos de auditoría sobre datos, informaciones o actividades de ejercicios anteriores o posteriores "si éstos resultaran necesarios para una mejor consecución de los objetivos de la actuación".