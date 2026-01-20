La Cámara de Cuentas detecta "deficiencias" en la asistencia a los municipios prestada por Diputación de Sevilla en 2023

Archivo - Sevilla.-Pleno de Diputación este jueves con la unificación de consorcios de agua y medidas contra el narcotráfico - DIPUTACIÓN - Archivo

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha constatado una serie de deficiencias en la asistencia que la Diputación de Sevilla prestó a los municipios de la provincia en 2023, vinculadas con la planificación y gestión de la misma; entre ellas, un "insuficiente apoyo" a las localidades, la falta de asistencia "en materia de control interno y rendición de cuentas", y el hecho de que el organismo provincial "no disponga de un reglamento general que regule de forma completa la asistencia y la prestación de servicios".

Así consta en el informe de fiscalización realizado por la Cámara en el marco del Plan de Actuaciones para el año 2024, "motivado por la conveniencia de valorar la asistencia de las diputaciones" a los municipios de su ámbito territorial como "función esencial" de estas entidades supramunicipales, "que deben garantizar la prestación integral de servicios públicos de competencia municipal de manera sostenible y de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia".

Por otro lado, el ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas de Andalucía se ha visto "dificultado" por el "reiterado incumplimiento y retraso, por parte de las entidades locales, en lo que a la rendición de las cuentas, convenios, contratos y control interno se refiere", añade el citado informe.

Durante el trabajo de fiscalización, se ha comprobabo que la Diputación ha prestado "asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios", en cumplimiento de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), y de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).

"La Diputación no ha elaborado la memoria justificativa exigida por ley para acreditar que la prestación de servicios a través de sus entidades dependientes --Inpro, Prodetur y Sevilla Activa-- resulta más eficiente y sostenible que su gestión directa".

El informe también habla de "insuficiencias" en la prestación de asistencia técnica y en el apoyo a las localidades. "La disponibilidad de funcionarios habilitados puede resultar insuficiente para atender las necesidades de los municipios que requieren asistencia en funciones reservadas" y la Diputación "no ejerce la coordinación de los servicios municipales obligatorios, ni presta los servicios de contratación centralizada ni la coordinación del mantenimiento y limpieza de consultorios médicos en municipios de menos de 5.000 habitantes".

La entidad provincial --abunda el informe-- "carece de un sistema de contabilidad analítica que permita el cálculo adecuado del coste de los servicios, incumpliendo la normativa contable y dificultando la función de coordinación en materia de costes". Además, "no consta que la Diputación realice una evaluación continua sobre los efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales de los planes o programas de asistencia económica aprobados".

VALORACIÓN DE LA EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA

Las principales conclusiones resultantes del informe en cuanto a la valoración de la eficacia en la prestación de los servicios de aasistencia aluden a la "falta de un marco normativo integral y actualizado", la "desalineación" entre el modelo normativo y la práctica, dado que "el sistema de concertación plurianual previsto normativamente no se aplica", así como la "ausencia de procedimientos homogéneos".

Por otro lado, el informe de fiscalización advierte de un modelo organizativo "fragmentado" al considerar que las funciones de asistencia jurídica, económica y técnica se encuentran distribuidas entre diversas áreas y entidades dependientes, "sin que se haya definido un área que realice las funciones de coordinación".

Asimismo, el citado informe destaca la "insuficiente" dotación de recursos humanos. Para ello, esgrime que "solo el 19,65% de la plantilla de la Diputación realiza funciones de asistencia técnica y asesoramiento jurídico". En las entidades dependientes responsables de prestar asistencia y asesoramiento contable y económico, estas funciones representan el 4% de la plantilla del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaefe) y el 32,4% de la entidad Informática Provincial (Inpro). Además, la Diputación dispone "únicamente" de seis funcionarios habilitados nacionales para atender funciones reservadas.

BAJO NIVEL DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE MUNICIPIOS

La Cámara de Cuentas refleja un "bajo nivel de rendición de cuentas y remisión de información sobre convenios, contratos y control interno por parte de los municipios". En este sentido, a fecha de 15 de diciembre de 2024, 76 de 106 ayuntamientos incumplían la obligación de rendición de la Cuenta General 2023.

"Ningún municipio de menos de 1.000 habitantes había rendido sus cuentas y 12 de los 43 municipios con menos de 5.000 habitantes no han rendido cuentas en los últimos cinco años". En relación con los contratos, el 75,3% de las entidades menores de 20.000 habitantes no habían remitido información. "El incumplimiento superaba el 92,13% en el caso de convenios".

"La escasez de recursos de los municipios y de personal de asistencia de la Diputación puede ser una causa explicativa de los incumplimientos de rendición. No obstante, no es la única razón de este comportamiento que se observa también en entidades con medios y recursos suficientes, como son los municipios de mayor población", asegura el organismo fiscalizador.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los ayuntamientos por la asistencia recibida de la Diputación, se ha remitido un cuestionario a una muestra de 30 municipios incluidos en su ámbito territorial de actuación. Al respecto, un total de nueve municipios no han remitido a la Cámara de Cuentas la información solicitada y dos cuestionarios adicionales han sido descartados del análisis por presentar respuestas incompletas.

El bajo índice de respuestas reduce la representatividad de la muestra y, por tanto, la solidez de las conclusiones obtenidas. La valoración media a la asistencia prestada por la Diputación otorgada por los municipios ha sido de 7,58 puntos sobre 10.

DIPUTACIÓN DEFIENDE SU "INTENSO APOYO" A AYUNTAMIENTOS

Por su parte, fuentes de la Diputación de Sevilla han enmarcado a Europa Press que el informe "reconoce de manera expresa" que la Diputación de Sevilla "cumple con su obligación legal" de prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de la provincia. Al hilo, ha defendido que ha "garantizado la prestación de servicios esenciales y ha desarrollado una intensa labor de apoyo a los ayuntamientos".

Según la misma, en relación con la percepción de los propios ayuntamientos, "el informe incorpora un análisis específico sobre el grado de satisfacción de los municipios respecto a la asistencia prestada por la Diputación Provincial". "La valoración media otorgada por los ayuntamientos a la asistencia prestada por la Diputación de Sevilla alcanza 7,58 puntos sobre 10, un resultado que refleja de manera clara el alto nivel de satisfacción de los municipios", ha añadido en relación con la materia.

Ha destacado de igual forma que actúa, "en muchos casos, como administración de último recurso para ayuntamientos que carecen de medios personales suficientes", una situación "estructural del sistema local español".

Las observaciones recogidas en el informe, según enmarca la institución provincial, no cuestionan el fondo de la actuación de la Diputación ni su compromiso con los municipios, sino que se centran "fundamentalmente en aspectos de carácter organizativo, procedimental y documental, muchos de los cuales están ya en proceso de revisión y mejora".