La campaña del 8M de las diputaciones andaluzas tendrá un enfoque "intergeneracional" y adaptado a la "realidad social"

Reunión de equipo para redactar estrategia de diputaciones andaluzas en el 8M - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ocho diputaciones andaluzas celebran en Sevilla, durante los días 27 y 28 de enero, un encuentro de coordinación para definir una estrategia común de cara a la campaña institucional del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, correspondiente al año 2026. La Diputación de Sevilla actúa como anfitriona de estas jornadas de trabajo, en las que participan responsables políticas y equipos técnicos de las áreas de Igualdad de todas las provincias andaluzas.

Según ha enmarcado la institución provincial en una nota, la campaña del 8M de 2026 avanzará desde un enfoque intergeneracional y adaptado a la realidad social, con especial atención a la juventud, reconociendo avances y retos señalados.

El encuentro, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria, tiene como objetivo consensuar las líneas estratégicas, el manifiesto institucional y los principales recursos comunicativos de la campaña, con el fin de reforzar su alcance y coherencia en todo el territorio andaluz. Durante la apertura, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha subrayado la importancia de la cooperación institucional y defendió que la igualdad debe abordarse como un compromiso compartido para garantizar oportunidades reales a todas las mujeres.

Asimismo, las diputaciones trabajan de forma conjunta en una propuesta audiovisual y en el intercambio de experiencias y proyectos innovadores en materia de igualdad.

Como cierre de las jornadas, las personas participantes realizarán una visita al Real Alcázar de Sevilla con una mirada de género, en una programación que pretende reforzar según la institución provincial el enfoque transversal y territorial de las políticas de igualdad impulsadas desde las diputaciones andaluzas.