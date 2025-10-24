Campaña municipal frente a los estigmas del VIH "para avanzar hacia una Sevilla libre de prejuicios"

El delegado municipal José Luis García (i), junto al autor del cartel de la campaña frente a los estigmas del VIH-Sida. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este viernes una nueva edición de la campaña Sevilla libre de estigma frente al VIH/Sida, este año bajo el lema 'I want to break free de estigmas x VIH'. "Con esta campaña, Sevilla reafirma su compromiso con una sociedad libre de prejuicios, en la que las personas que viven con VIH puedan hacerlo con dignidad, respeto y plena inclusión", ha destacado el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García.

En una nota de prensa, García ha señalado que "hablar del VIH hoy no es solo hablar de salud: es hablar de empatía, de convivencia y de derechos. El estigma sigue siendo una barrera tan dañina como el propio virus. Por eso impulsamos esta campaña dentro de la Estrategia Fast-Track Cities, la iniciativa global de Onusida para erradicar el VIH en 2030, de la que Sevilla forma parte desde 2015", ha recordado el edil.

"El trabajo conjunto de instituciones y entidades nos ha permitido avanzar con resultados muy positivos: el 91% de las personas que viven con VIH conocen su diagnóstico, el 98% están en tratamiento y el 91% presentan carga viral indetectable -indetectable = intransmisible-. El cuarto objetivo es clave: eliminar el estigma y la discriminación", ha añadido el delegado municipal.

La campaña presenta una identidad visual muy reconocible --rojo institucional y la 'S' de Sevilla abrazando unas manos-- y un cartel pictórico de David Noalia que retrata a un Freddie Mercury maduro, sereno y orgulloso. El mensaje y el cartel se difundirán en mupis, marquesinas, autobuses de Tussam, taxis, redes sociales y soportes digitales, acercando la campaña a todos los barrios bajo un lema que conecta con distintas generaciones: 'I want to break free de estigmas x VIH'.

Todo esto, acompañado de acciones como 'El Muro de los Estigmas', donde cada persona puede escribir el prejuicio que desea romper; 'La Zona 100*% libre de estigma, con dinámicas educativas'; 'El Micrófono libre sin estigma, que da voz a testimonios reales'; 'La Ruta Break Free, con talleres de sensibilización'.

Además se prevé un photocall itinerante 'Yo ya rompí un estigma', que recorrerá los distritos de la ciudad desde el 6 de noviembre (Plaza de la Encarnación), el día 14 estará en Nervión Plaza, el día 20 en Triana y el 1 de diciembre en la Plaza de la Barzola (Macarena).

"Sevilla cuenta con un tejido social ejemplar que acompaña, previene y sostiene a las personas con VIH. Esta campaña nos recuerda que el cambio empieza en cada mirada, cada palabra y cada gesto de respeto. Romper el estigma no es tarea de unos pocos: es una conquista colectiva. Sevilla quiere estar al frente de esa conquista: una ciudad que rompe barreras, abraza la diversidad y vive libre de estigmas", ha concluido el edil.